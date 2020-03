Rosja: Parlamentarzyście anulowano przepustkę za brak kwarantanny

Rosyjski deputowany Siergiej Katasonow zostanie pozbawiony na 14 dni przepustki do parlamentu za to, że po powrocie z Francji nie przeszedł profilaktycznej dwutygodniowej kwarantanny - poinformowały w czwartek władze niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej.

Katasonow reprezentuje populistyczno-nacjonalistyczną Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji (LDPR). Szef tego ugrupowania Władimir Żyrinowski zażądał ukarania go pozbawieniem mandatu za to, że nie poddał się kwarantannie i przez kilka dni po powrocie z Francji przychodził do pracy.

Władze Dumy zdecydowały się tylko na anulowanie przepustki na 14 dni. Zapowiedziały także, że osoby, które się kontaktowały z Katasonowem zostaną odizolowane. Zarządziły także dezynfekcję sali obrad plenarnych. Katasonow był obecny podczas głosowania nad ustawą o poprawkach do konstytucji Rosji, w Dumie Państwowej był wówczas prezydent Władimir Putin. Deputowany LDPR powiedział mediom, że siedział "dość daleko" i nie sądzi, by mógł narazić prezydenta.

Od 5 marca w Moskwie obowiązuje tryb podwyższonej gotowości z powodu koronawirusa. Osoby, które powróciły z krajów o dużej liczbie zakażeń mają obowiązek poddać się dwutygodniowej izolacji. Dotyczy to powracających z Włoch, Iranu, Chin, Francji, Niemiec, Korei Południowej i Hiszpanii. Osobom, które nie przestrzegają zasad izolacji może grozić odpowiedzialność karna aż do kary pozbawienia wolności, jeśli ich działania doprowadzą do śmierci człowieka.

W Rosji oficjalnie potwierdzono 28 przypadków zakażenia koronawirusem, w większości - u obywateli rosyjskich, którzy odwiedzali Włochy. MSZ w Moskwie wezwało w czwartek obywateli rosyjskich przebywających we Włoszech, by wracali do kraju i poddali się kwarantannie.

Główne linie lotnicze Aerofłot zawiesiły połączenia do kilku miast Włoch, z wyjątkiem Rzymu, a także do niektórych miast niemieckich i hiszpańskich. Nie podjęto na razie decyzji o zawieszeniu kursowania pociągów relacji Moskwa-Berlin i Moskwa-Paryż - poinformowały rosyjskie koleje RŻD. Oba te pociągi jeżdżą przez terytorium Polski.

Z Moskwy Anna Wróbel