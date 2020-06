Rosja: Patriarcha Cyryl konsekrował świątynię sił zbrojnych pod Moskwą

Z udziałem ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu odbyła się w niedzielę konsekracja głównej świątyni rosyjskich sił zbrojnych, zbudowanej w podmoskiewskiej Kubince. Konsekracji świątyni dokonał zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl.

Patriarcha odprawił w niedzielę uroczystą liturgię. W uroczystości wzięło udział 10 biskupów i 20 księży. Udział w nabożeństwie wzięli oficerowie wszystkich rodzajów rosyjskich sił zbrojnych. Liczba uczestników była ograniczona ze względów sanitarnych, niemniej wielu zgromadzonych nie przestrzegało wymaganego dystansu i nie nosiło maseczek ochronnych.

Otwarcie świątyni według pierwotnych planów miało nastąpić w maju, jednak uroczystość została przełożona z powodu pandemii koronawirusa. Rozpoczęta w 2018 roku budowa nowej cerkwi, która pod względem wielkości jest trzecią świątynią prawosławną w Rosji, ściśle wiązała się z tegorocznym jubileuszem - 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Rosja zamierzała obchodzić tę rocznicę szczególnie uroczyście, jednak pandemia pokrzyżowała te plany.

Architektura i wystrój budowli ściśle nawiązują do rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wysokość to 75 metrów, średnica okręgu, na którym wspiera się centralna kopuła to dokładnie 19,45 metra. Szojgu podkreślał 2 czerwca br., że nowa cerkiew jest poświęcona pamięci o tej wojnie. "Chcemy, by ludzie przyprowadzali tu swoje dzieci i wnuki, aby mogli oni dotknąć naszej chwalebnej historii" - powiedział.

Cerkiew ma także - według zamysłu - stanowić symbol chwały wojskowej Rosji i pamięci o jej poległych żołnierzach. Każda kaplica poświęcona jest świętym uważanym za patronów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, m.in. Aleksandrowi Newskiemu jako patronowi wojsk lądowych czy św. Barbarze jako patronce wojsk rakietowych przeznaczenia strategicznego.

Gdy pod koniec kwietnia media opublikowały zdjęcia planowanej dekoracji ściennej, okazało się, że w świątyni ma znaleźć się mozaika przedstawiająca prezydenta Rosji Władimira Putina w otoczeniu wysokiej rangi urzędników. Na innym fragmencie mozaiki znalazł się ponadto portret Józefa Stalina. Jednak wśród wielu głosów krytycznych obie mozaiki usunięto z gmachu.

Uroczyste otwarcie konsekrowanej świątyni odbędzie się 22 czerwca.

Z Moskwy Anna Wróbel