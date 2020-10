Rosja: Patriarcha Cyryl ma negatywny wyniku testu na koronawirusa

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl poddał się testowi na obecność koronawirusa; wynik jest negatywny - poinformował w sobotę metropolita wołokołamski Hilarion. Wcześniej podano, że 73-letni patriarcha miał kontakt z osobą zakażoną.

"Patriarcha Cyryl czuje się dobrze. Wyniki testów są negatywne" - powiedział metropolita Hilarion. Dostojnik, który w Patriarchacie Moskiewskim Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych, czyli cerkiewną dyplomacją, wypowiadał się w rosyjskiej telewizji Rossija 24.

Metropolita potwierdził, że zwierzchnik Cerkwi wciąż jeszcze przestrzega 14-dniowej kwarantanny, wymaganej po kontakcie z osobą chorą. "Zasady obowiązują wszystkich i nie może być od nich wyjątków" - podkreślił Hilarion.

Patriarcha Cyryl o swojej kwarantannie poinformował w czwartek. Z jej powodu musiał odwołać tradycyjne odwiedziny Ławry Troicko-Siergiejewskiej w dniu upamiętnienia św. Sergiusza, założyciela tego monasteru, jednego z najważniejszych w Rosji.

Metropolita Hilarion wyraził nadzieję, że wśród wzrostu zakażeń w Rosji nie dojdzie do sytuacji z wiosny br., gdy trzeba było zamknąć dla wiernych świątynie. Podkreślił jednak, że wierni muszą podporządkować się wymogom sanitarnym. Podkreślił, że jeśli nie wszyscy zakładają w świątyniach maseczki ochronne, to świadczy to o ich nieodpowiedzialności. "Nawet, jeśli nie uważasz, że to ciebie ochroni, to powinieneś ją założyć, aby ochronić innych" - dodał.

Dostojnik wezwał duchownych, by "w każdej parafii i każdym klasztorze" mówili wiernym o konieczności ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym zakładania maseczek i rękawiczek i przestrzegania odpowiedniej odległości od innych.

Z Moskwy Anna Wróbel