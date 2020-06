Rosja: Paul Whelan nie będzie apelował od wyroku, spodziewa się wymiany

Skazany w Rosji na 16 lat więzienia pod zarzutem szpiegostwa Amerykanin Paul Whelan nie będzie składał apelacji, rozpatrywana jest kwestia jego wymiany - powiedział we wtorek adwokat Władimir Żeriebionkow. Whelan uważa, że jego sprawa ma charakter polityczny.

Zdaniem Amerykanina, który "nie ufa rosyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości" wyższa instancja nie zmieni wyroku, a jego sprawa ma podłoże polityczne, tak więc uważa on składanie apelacji za bezużyteczne - relacjonował obrońca. Whelan "nie chce tracić czasu i ma nadzieję na rychłą wymianę" - dodał adwokat.

Druga obrończyni Olga Karłowa powiedziała we wtorek mediom, że po uprawomocnieniu się wyroku Whelan zadecyduje, czy zwracać się z prośbą o ułaskawienie do prezydenta Rosji Władimira Putina.

Agencja Interfax, powołując się na źródła podała, że wymiana Amerykanina jest przedmiotem aktywnych rozmów między Moskwą i Waszyngtonem. Adwokaci już wcześniej wyrażali przypuszczenie, że Whelan może zostać wymieniony na któregoś ze skazanych w USA obywateli Rosji: Wiktora Buta bądź Konstantina Jaroszenkę.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił skomentowania tej sprawy. Na wtorkowym briefingu dla mediów Pieskow powiedział, że Kreml "nie zajmuje się wymianą obywateli obcych państw na obywateli Rosji", a leży to w kompetencji "innych organów".

Whelan został zatrzymany w grudniu 2018 roku w Moskwie przez funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Oskarżono go o szpiegostwo przeciwko Rosji. 15 czerwca po procesie, toczącym się za zamkniętymi drzwiami, Moskiewski Sąd Miejski skazał go na 16 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Amerykanin nie przyznał się do winy i od początku zapewniał, że padł ofiarą prowokacji ze strony rosyjskich służb specjalnych.

Z Moskwy Anna Wróbel