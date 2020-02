Rosja: Pierwsze samoloty wojskowe wyleciały do Wuhanu, by zabrać Rosjan

Pierwsze dwa rosyjskie samoloty wojskowe odleciały we wtorek do Chin, by z miasta Wuhan, skąd rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zabrać obywateli Rosji - podała telewizja Rossija24. Do wylotu przygotowują się kolejne maszyny Ił-76 MD.

Ministerstwo obrony Rosji informując o wylocie pierwszego samolotu podało, że wystartował on z lotniska we Wschodnim Okręgu Wojskowym. Do ewakuacji wykorzystanych zostanie łącznie pięć maszyn wojskowych. W drodze powrotnej dokonają one międzylądowanie na lotnisku w Ułan Ude, głównym mieście republiki Buriacji w azjatyckiej części Rosji.

Na lotnisko w Wuhanie przyjechały już autobusy z obywatelami Rosji, którzy mają odlecieć do kraju. Jeden z ewakuowanych powiedział agencji TASS, że w grupie tej są studenci tamtejszego uniwersytetu. Po przylocie do Rosji ludzie ci zostaną poddani procedurom profilaktycznym, a następnie przejdą 14-dniową kwarantannę. Jak poinformowała wicepremier Rosji Tatiana Golikowa, która kieruje sztabem powołanym przez rząd w związku z koronawirusem, miejscem kwarantanny dla powracających z Chin będzie obwód tiumeński na Syberii.

Ambasador Rosji w Pekinie Andriej Denisow powiedział, że Rosja planuje w nocy z wtorku na środę ewakuować swych obywateli z całej prowincji Hubei, której głównym miastem jest Wuhan. Chęć opuszczenia prowincji wyraziły 132 osoby, żadna z nich nie jest chora - przekazał Denisow.

Dyplomata dodał, że Rosja może ewakuować z Wuhanu obywateli poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw i również obywateli Ukrainy. Zapewnił, że nie ma obecnie mowy o ewakuacji obywateli Rosji z całych Chin i ewakuacji rosyjskich placówek dyplomatycznych w tym kraju. Na terytorium Chin działa - prócz ambasady w Pekinie - pięć konsulatów generalnych Rosji.

Według dziennika "Kommiersant" ewakuacja obejmie 147 osób, wśród których prócz Rosjan będzie 10 obywateli Białorusi, trzech - Kazachstanu i po jednej osobie z Armenii i Ukrainy. Cudzoziemcy po dwutygodniowej kwartantannie w Rosji zostaną - jeśli będą chcieli - skierowani do krajów, których są obywatelami.

W Wuhanie przebywa według danych ambasady Rosji 341 obywateli tego kraju. Z placówką dyplomatyczną skontaktowała się około połowa z nich.

Z Moskwy Anna Wróbel