Rosja: Pierwsze szczepionki przeciwko koronawirusowi już za dwa tygodnie

Pierwsze szczepionki przeciwko koronawirusowi będą dostarczane niektórym lekarzom w ciągu dwóch tygodni – zapowiedział w środę minister zdrowia Rosji Michaił Muraszko, odrzucając zastrzeżenia co do tempa dopuszczania preparatu do użytku.

"Obecnie trwa kontrola jakości. Pierwsze pakiety szczepionki zostaną w ciągu najbliższych dwóch tygodni dostarczone dla (szczepienia) lekarzy z grup ryzyka" - oświadczył Muraszko.

Prezydent Rosji Władimir Putin oznajmił we wtorek, że Rosja jako pierwszy kraj zarejestrowała szczepionkę przeciwko koronawirusowi po niecałych dwóch miesiącach testów na ludziach. Jeszcze nie zakończono procedury testowania.

Agencja Reutera napisała, że powiodło się tylko około 10 proc. testów klinicznych i niektórzy naukowcy obawiają się, iż Moskwa przedkłada prestiż narodowy nad bezpieczeństwo.

"Zagraniczni koledzy najwyraźniej wyczuwają konkurencyjne walory rosyjskiego preparatu i próbują wyrażać opinie, które są naszym zdaniem absolutnie nieuzasadnione" - oświadczył minister.

Dodał, że preparat został opracowany przez Instytut im. Nikołaja Gamalei i będzie podawany ludziom, w tym lekarzom, na zasadzie dobrowolnej.

Dyrektor Instytutu Aleksandr Gincburg powiedział, że wyniki testów klinicznych zostaną opublikowane po ich ocenieniu przez rosyjskich ekspertów. Według niego Rosja będzie w stanie już w grudniu-styczniu produkować 5 mln dawek miesięcznie.