Rosja po niemal sześciu latach odwołała zakaz lotów do kurortów w Egipcie

Prezydent Rosji Władimir Putin anulował w czwartek dekret o zakazie połączeń lotniczych z Rosji do kurortów w Egipcie. Loty będą wznowione po kilkuletniej przerwie, spowodowanej katastrofą rosyjskiego samolotu nad Półwyspem Synaj w październiku 2015 roku.

Dekret o zakazie połączeń lotniczych, wydany w listopadzie 2015 roku, przestał obowiązywać, a decyzja ta weszła w życie wraz z podpisaniem jej przez prezydenta. Oznacza to wznowienie po ponad pięcioletniej przerwie przewozów pasażerskich do Egiptu. W ciągu tych kilku lat kilkakrotnie pojawiały się doniesienia, że Rosja gotowa jest anulować zakaz, ale ostatecznie do tego nie dochodziło.

Sztab rządowy ds. walki z pandemią koronawirusa poinformował w czwartek, że podejmie decyzję o konkretnej liczbie wznowionych rejsów.

Loty do Egiptu zostały zawieszone po katastrofie rosyjskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się nad Półwyspem Synaj w wyniku zamachu bombowego, dokonanego przez terrorystów z Państwa Islamskiego (IS), powodując śmierć wszystkich 224 osób znajdujących się na pokładzie. W wyniku zakazu samoloty z Rosji latały wyłącznie do Kairu.