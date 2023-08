Rosja: Po środowym wybuchu w podmoskiewskim Siergijew Posadzie 12 osób uważa się za zaginione

Nieznany jest los 12 osób po wybuchu, do którego doszło w środę w Zagorskich Zakładach Optyczno-Mechanicznych w Siergijew Posadzie koło Moskwy - poinformował w czwartek niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na władze Rosji.

14 osób przebywa wciąż w szpitalu, z czego trzy są w ciężkim stanie na oddziale intensywnej terapii - przekazała Meduza.

W środę rano media informowały, że na skutek wybuchu w zakładach w Siergijew Posadzie (ok. 70 km na północ od Moskwy), produkujących m.in. celowniki i noktowizory, poszkodowanych zostało co najmniej 16 osób. Wieczorem państwowe rosyjskie agencje i związane z Kremlem portale donosiły o jednej ofierze śmiertelnej i co najmniej 56 rannych.

Zakłady w Siergijew Posadzie (w czasach ZSRR - Zagorsk) to jedno z najstarszych przedsiębiorstw z branży optycznej w Rosji. Wśród jego klientów znajdują się również rosyjskie służby bezpieczeństwa. Produkowany jest tam m.in. sprzęt wojskowy, w tym celowniki noktowizyjne do czołgów. Jak przypominało Radio Swoboda, w czerwcu ubiegłego roku w tej fabryce wybuchł duży pożar.

Agentstwo - niezależny rosyjski kanał na Telegramie - przekazał w środę, że zakłady w Sergijew Posadzie uczestniczą w pracach nad budową bombowca nowej generacji Posłannik.

W ostatnich tygodniach w Moskwie i w regionie moskiewskim doszło do wielu zdarzeń z udziałem bezzałogowców. Powszechnie uważa się, że są to ukraińskie operacje związane z trwającą inwazją Kremla na Ukrainę.