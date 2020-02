Rosja pokaże na defiladzie 9 maja w Moskwie 24 nowe modele uzbrojenia

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zapowiedział we wtorek, że 9 maja br. podczas defilady na Placu Czerwonym w Moskwie widzowie zobaczą 24 najnowsze modele sprzętu wojskowego. Szojgu zapewnił, że zostaną one zaprezentowane po raz pierwszy.

"Po raz pierwszy przez Plac Czerwony przejadą 24 najnowsze modele sprzętu wojskowego. Są to systemy rakietowe, zestawy obrony przeciwlotniczej, zestawy rakietowe obrony wybrzeża, pojazdy minowania, czołgi i bojowe wozy piechoty" - powiedział Szojgu. Ogółem użytych zostanie 225 jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz 150 samolotów. W defiladzie w Moskwie weźmie udział 15 tys. żołnierzy. W całej Rosji w obchodach 9 maja uczestniczyć będzie ponad 116 tys. żołnierzy.

Ministerstwo obrony rozpocznie w marcu ćwiczenia przed defiladą w Moskwie. W kwietniu i maju ministerstwo zorganizuje akcję patriotyczną, w ramach której po całym kraju kursować będą pociągi z eksponatami z czasów II wojny światowej. "Szczególne miejsce w uroczystościach zajmie konsekracja głównej świątyni sił zbrojnych" - dodał Szojgu. Cerkiew powstająca pod Moskwą ma być ukończona na 9 maja.

W obchodach 9 maja - gdy Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa - pomagać mają wolontariusze. Będzie ich ponad 100 tysięcy - zapowiedziała w ostatnich dniach szefowa ruchu Wolontariusze Zwycięstwa Olga Amielczenkowa. "Przygotujemy ponad 100 tysięcy osób, będą to drużyny, które będą pomagać nie tylko w podmiotach Federacji Rosyjskiej, ale i za granicą. Obecnie przyłączyli się do nas ochotnicy z 45 krajów świata: Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Turcji, Estonii, Polski i z innych" - powiedziała Amielczenkowa. Jak wyjaśniła, wolontariusze będą w ramach przygotowań uczestniczyć m.in. w kursach na temat historii II wojny światowej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że Rosja na razie nie kierowała do władz Polski zaproszenia na obchody 9 maja w Moskwie. Na uroczystości z okazji 9 maja ma do Rosji przyjechać prezydent Francji Emmanuel Macron.

Po dokonanej przez Rosję w 2014 r. aneksji Krymu zachodni przywódcy nie brali udziału w kulminacyjnym punkcie obchodów w Rosji, którym jest defilada wojskowa na moskiewskim Placu Czerwonym. W 2015 roku kanclerz Niemiec Angela Merkel gościła w Moskwie 10 maja, dzień po oficjalnych obchodach Dnia Zwycięstwa.

Z Moskwy Anna Wróbel