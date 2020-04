Rosja: Policja w Moskwie ostrzegła przez łamaniem samoizolacji w Wielkanoc

W prawosławną Wielkanoc, która przypada w Rosji w niedzielę, policja w Moskwie będzie uznawać obecność ludzi w pobliżu cerkwi za łamanie wymogu samoizolacji - podała w sobotę, dzień przed świętem, agencja TASS, powołując się na źródło w służbach ochrony prawa.

Źródło to powiedziało, że osoby naruszające wymogi samoizolacji mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. "Jednak policja przede wszystkim nastawia się na rozmowy wyjaśniające, prewencyjne" - zapewnił rozmówca TASS.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC) przed zbliżającym się świętem zaapelowała do policji, by nie karała grzywnami wiernych, którzy - jak zapewniła - w większości przestrzegają zasad samoizolacji. "Ludzie bardzo chcą być w świątyni" - tłumaczył rzecznik RPC Władimir Legojda. "Mam nadzieję, że jeśli policjanci napotkają naruszających samoizolację, jeśli jakaś babcia pojawi się koło cerkwi, to policjanci odniosą się do tego ze zrozumieniem i będą po dobremu namawiać ją, by wróciła do domu" - powiedział Legojda.

W warunkach pandemii koronawirusa RPC zdecydowała się na zamknięcie cerkwi w Moskwie oraz w obwodzie moskiewskim i odprawianie nabożeństw w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc bez obecności wiernych. Zwierzchnik Cerkwi, patriarcha moskiewski i całej Rosji Cyryl wezwał wszystkich wiernych - nie tylko w Moskwie, ale na terenie całego kraju - by w Wielkim Tygodniu modlili się w domach i oglądali transmisje nabożeństw.

W Moskwie, na którą przypada najwięcej w Rosji przypadków Covid-19, obowiązuje zakaz wychodzenia z domów poza sytuacjami życiowo niezbędnymi, jak wizyta w najbliższym sklepie, aptece, konieczność wyprowadzenia psa. Osoby, które dojeżdżają do pracy, muszą mieć odpowiednie przepustki. Takie przepustki obowiązują też podczas przemieszczania się po mieście samochodem i transportem miejskim.

Z Moskwy Anna Wróbel