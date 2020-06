Rosja: Ponad 20 osób zatrzymanych podczas protestu w Moskwie

Policja w Moskwie zatrzymała we wtorek ponad 20 osób, które wzięły udział w jednoosobowych pikietach, by zaprotestować przeciwko stosowaniu przemocy przez stróżów prawa i przeciwko karze aresztu dla dziennikarza "Nowej Gaziety" Ilji Azara.

Demonstracje w obronie Azara trwają od zeszłego tygodnia pod gmachem komendy policji w centrum Moskwy. We wtorek uczestnicy pikiet przyszli tam po to, by wyrazić protest z powodu wydarzeń w Jekaterynburgu. 1 czerwca funkcjonariusze gwardii narodowej (Rosgwardii) zastrzelili tam 27-letniego mężczyznę, którego wcześniej ochrona jednego ze sklepów oskarżyła o niezapłacenie za towar.

Uczestników wtorkowych protestów policja zabrała na komisariaty.

Również we wtorek sąd w Moskwie skazał na pięć dni aresztu aktywistę Konstantina Fokina, zatrzymanego podczas wcześniejszych pikiet w obronie Azara. O wyroku poinformował wieczorem adwokat Aleksandr Aldajew.

Azar, dziennikarz niezależnej "Nowej Gaziety" i radny jednej z dzielnic Moskwy, został skazany na 15 dni aresztu z powodu pikiety, którą prowadził w obronie aresztowanego aktywisty Władimira Woroncowa. Sąd uznał, że w warunkach pandemii jednoosobowy protest jest zabroniony na mocy dekretu mera Moskwy Siergieja Sobianina o zakazie "publicznych i innych imprez masowych".

O uwolnienie Azara apelowały rosyjskie media niezależne, opozycyjnie nastawieni radni lokalni z Moskwy i regionów Rosji, a także przedstawiciel OBWE do spraw wolności mediów Harlem Desir. Zaprotestowali przeciwko zatrzymywaniu dziennikarzy także niektórzy członkowie Rady ds. Praw Człowieka - oficjalnego organu konsultacyjnego przy prezydencie Rosji.

Z Moskwy Anna Wróbel