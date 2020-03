Rosja: Ponad 300 nowych zakażeń koronawirusem

W Rosji w ciągu ostatniej doby wykryto 302 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, łączna liczba zakażeń wzrosła do 1836 - poinformował w poniedziałek sztab powołany przez władze. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w Moskwie - 212 w ciągu ostatniej doby.

Tym samym liczba zakażonych w stolicy Rosji przekroczyła 1200.

Zgodnie z danymi z poniedziałku koronawirus odnotowano w 71 z ponad 80 regionów Federacji Rosyjskiej. Wiele nowych przypadków zarejestrowano w republice Komi - 15, osiem zachorowań potwierdzono w Petersburgu.

32 pacjentów z koronawirusem w całym kraju jest w stanie ciężkim - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Michaił Muraszko.

Do tej pory w Rosji zmarło dziewięć osób z Covid-19. Od początku pandemii wyzdrowiało 66 osób i zostały one wypisane ze szpitali.

Rosja od poniedziałku zamknęła przejścia graniczne. W Moskwie władze zarządziły obowiązkową samoizolację. Wyjść z domu można do pracy, najbliższego sklepu spożywczego oraz apteki. A także w przypadku konieczności nagłej pomocy medycznej - gdy występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia. Można wyjść też na spacer z psem - jednak tylko na odległość 100 metrów od miejsca zamieszkania oraz po to, by wyrzucić śmieci.