Rosja: Ponad 5 tys. nowych przypadków koronawirusa, 139 nowych zgonów

5204 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w Rosji w ciągu minionej doby; zmarło 139 osób - poinformował w środę sztab ds. walki z pandemią. Łączna liczba zakażonych wynosi teraz 866 627, liczba przypadków śmiertelnych - 14 490.

W ciągu doby wypisano ze szpitali 7555 osób, co podniosło bilans ozdrowieńców do 669 026.

Liczba wykrytych od wtorku infekcji jest niższa niż dzień wcześniej, gdy potwierdzono 5159 zakażeń. Wciąż jednak liczba zgonów przekracza sto w ciągu doby, po jednodniowym spadku w niedzielę, gdy zmarło 79 osób.

W całej Rosji przeprowadzono dotąd 29,4 mln testów na obecność koronawirusa.

Nowe zakażenia wykrywane są na terenie całego kraju. Nadal najwięcej infekcji jest w Moskwie, gdzie od dłuższego czasu codziennie wykrywanych jest pomiędzy 600 a 700 przypadków.

Ponad sto przypadków dziennie wykrywanych jest: w sąsiadującym obwodzie moskiewskim, w Petersburgu - drugim do co wielkości mieście Rosji, niektórych regionach Syberii (obwodach: krasnojarskim i irkuckim oraz Chanty-Mansyjskim Okrętu Autonomicznym), w obwodzie murmańskim nad Morzem Barentsa, w obwodzie swierdłowskim na Uralu i położonym na południu Rosji, przy granicy z Ukrainą, obwodzie rostowskim.

Po trzech miesiącach przerwy wznowiono w środę połączenia kolejowe do Kaliningradu z innych miast Rosji, tranzytem przez Białoruś i Litwę. Pociągi przestały kursować 6 kwietnia ze względu na epidemię. Teraz drogą kolejową dostać się do Kaliningradu będą mogli wszyscy chętni. Wcześniej, w lipcu, na trasę wróciły pociągi do Kaliningradu z Moskwy i Petersburga, ale mogli nimi jeździć tylko pasażerowie zameldowani w obwodzie kaliningradzkim.

Z Moskwy Anna Wróbel