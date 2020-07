Rosja: Ponad 6 tysięcy nowych infekcji i ponad sto nowych zgonów na Covid-19

W Rosji kolejny dzień przyrost zakażeń koronawirusem utrzymuje się powyżej sześciu tysięcy: w ciągu minionej doby wykryto 6234 infekcje, zmarły 124 osoby. Łączna liczba zakażeń od początku epidemii wynosi teraz 765 437, a liczba przypadków śmiertelnych 12 247.

Od wybuchu epidemii wyzdrowiały 546 863 osoby. W ciągu minionej doby szpitale opuściło 7490 wyleczonych pacjentów. Nowe dane podał w sobotę sztab ds. walki z pandemią.

Nadal największy przyrost zgonów obserwowany jest w Petersburgu, gdzie od piątku zmarło 27 osób - dwukrotnie więcej niż w Moskwie, gdzie zmarło 14 chorych.

W stolicy Rosji trzeci dzień dobowy przyrost zakażeń utrzymuje się poniżej sześciuset przypadków: sztab poinformował o 578 nowych infekcjach.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin zaprzeczył, by władze ukrywały prawdę o liczbie zakażeń. "Nasze miasto jest przecież niewielkie, żyjemy wszyscy w promieniu 15 kilometrów (...) i choć żyje tu 12 milionów ludzi (według nieoficjalnych danych kilka milionów więcej - PAP), to wiemy, co się dzieje w mieście" - oświadczył mer.

"To nie jest możliwe do ukrycia" - dodał.

Z badań wynika, że coraz mniej mieszkańców wielkich miast w Rosji - liczących ponad 1 mln ludności - zakłada maseczki ochronne i rękawiczki. Pod koniec czerwca do zakładania maseczek i rękawiczek w sklepach spożywczych przyznało się 86 proc. mieszkańców metropolii. Na początku lipca ich udział spadł do 81 proc. W salonach fryzjersko-kosmetycznych liczba klientów stosujących środki ochrony spadła z 60 proc. do 53 proc. Dane te podał w sobotę portal RBK, powołując się na badanie agencji marketingowej Wanta Group.

Z Moskwy Anna Wróbel