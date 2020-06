Rosja: Pond150 nowych zgonów wśród zakażonych koronawirusem

153 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Rosji w ciągu minionej doby - poinformował we wtorek sztab ds. walki z pandemią. To znaczny wzrost od poniedziałku, gdy zmarło 95 osób. Ogółem liczba zgonów na Covid-19 wzrosła w Rosji do 8359.

Liczba zakażeń koronawirusem zbliżyła się do 600 tysięcy: wyniosła 599 705 po tym, jak infekcję wykryto w ciągu doby u 7425 osób.

Znacznie wzrósł wskaźnik osób wyleczonych: 12013 pacjentów opuściło szpitale od poniedziałku, powiększając bilans ozdrowieńców do 356 429 osób.

Ponad jedna czwarta Rosjan (28,19 proc.) ma krewnych bądź znajomych, którzy zakazili się koronawirusem - wynika z sondażu przeprowadzonego przez renomowaną Wyższą Szkołę Gospodarki w Moskwie. Wskaźnik ten znacznie wzrósł w okresie między końcem maja, gdy wynosił 16,6 proc., a połową czerwca, czyli datą sondażu. Ale też aż jedna trzecia Rosjan - 33,6 proc. - nie wierzy w niebezpieczeństwo epidemii bądź uważa ją za wymyślone przez "osoby zainteresowane".

Spada przyrost zakażeń w Moskwie, co zbiega się z kolejnym etapem łagodzenia ograniczeń. Wznawiają we wtorek działalność kluby fitness i baseny. Po trzymiesięcznej przerwie otworzą swe podwoje kawiarnie i restauracje. Nieco wcześniej pozwolono im uruchomić letnie ogródki, które natychmiast wypełniły się klientami.

Z placów zabaw dla dzieci, a także ławeczek w parkach i na skwerach zdejmowane są we wtorek czerwono-białe taśmy odgradzające wstęp. W praktyce mało kto przestrzegał zakazu korzystania z nich w ostatnich dniach. Wracają do pracy przedszkola, a także biura podróży. Na rzece Moskwie zaczynają kursować stateczki pasażerskie.

Osłabianie ostatnich ograniczeń zbiega się ze świątecznym dniem w środę, gdy w stolicy i całej Rosji odbędą się przełożone z 9 maja uroczystości z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Kulminacyjnym punktem obchodów jest defilada wojskowa na Placu Czerwonym w Moskwie.

Już tydzień później, 1 lipca, w Rosji odbędzie się głosowanie w sprawie zmian w konstytucji kraju.

Z Moskwy Anna Wróbel