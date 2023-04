Rosja: Portal Insider: rosyjski wywiad GRU wykorzystuje do swych celów sportowy rajd Silk Way Rally

Rosyjski wywiad wojskowy GRU wykorzystuje do swych celów sportowy rajd terenowy Silk Way Rally, którego trasa przebiegała do momentu wybuchu pandemiii covid z Rosji do Azji wschodniej - podał w piątek niezależny rosyjski portal The Insider. Dziennikarze uważają, że kontakty z GRU utrzymuje szef Stowarzyszenia Silk Way Rally Bułat Janborisow.

Materiał o domniemanych powiązaniach Janborisowa ze służbami Rosji portal Insider opublikował w piątek w materiale, który ukazał się również na portalach dzienników "Le Monde" i "Spiegel". Według portalu "władze GRU nadzorują" projekt i wykorzystują go do podróży swoich rezydentów i nawiązywania kontaktów politycznych.

Insider zwraca uwagę, że Janborisow, obywatel Rosji i Cypru, został odznaczony orderem Aleksandra Newskiego przez wiceszefa GRU gen. Władimira Aleksiejewa. Janborisow, którego portal określa jako "oficjalnego dyrektora" rajdu, powiedział dziennikarzom, że nie ma związków z GRU, a order otrzymał za pomoc okazaną ministerstwu obrony Rosji w dostarczeniu z Chin sprzętu do walki z koronawirusem.

Zapewnił też, że po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę nie kontaktował się z gen. Aleksiejewem, który - według Insidera - brał aktywny udział w organizacji pierwszego etapu inwazji. Insider podaje zaś, że billingi rozmów telefonicznych potwierdzają ich kontakty.

"W 2022 roku Janborisow ponad 60 razy kontaktował się telefonicznie z generałem Aleksiejewem (...) Aleksiejew dzwonił i pisał do Janborisowa na trzy różne numery telefoniczne, a także komunikował się z jego synem Amirem Janborisowem" - podaje Insider.

Według portalu Janborisow komunikował się nie tylko z generałem GRU, "ale też z co najmniej 11 innymi funkcjonariuszami GRU. Trzech z nich to oficerowie jednostki 29155, którzy brali udział w otruciu Nowiczokiem (Siergieja i Julii) Skripalów i Emiliana Gebrewa", a także w operacjach, które doprowadziły do eksplozji w magazynach wojskowych w Czechach i Bułgarii - piszą autorzy materiału.

Jak dodają, jednym z częstych rozmówców Janborisowa był Rustam Dżafarow z tej właśnie jednostki wojskowej. Jak podkreśla Insider, Dżafarow (używający paszportu na nazwisko Dżamałow) podróżował wraz z jednym z domniemanych sprawców otrucia Skripala, a pod swoim własnym nazwiskiem figurował w 2021 roku jako pracownik firmy Silkway Rally Directorate.

"Wśród innych kontaktów Janborisowa jest Oleg Martjanow, były dowódca rosyjskich Sił Operacji Specjalnych" - dodają dziennikarze. Uważają też, że Janborisow "był w kontakcie z co najmniej dwoma współpracownikami Jewgienija Prigożyna", założyciela Grupy Wagnera.

Insider podaje, że Janborisow ma mieszkanie w Paryżu, połowę swego czasu spędza we Francji. Po lutym 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, podróżował po Europie i Azji. "Mieszkania i firmy Janborisowa stanowią dla GRU aktywa nie mniej wartościowe niż infrastruktura stworzona na potrzeby rajdu. Ta ostatnia służy jako pretekst do podróży rezydentów do krajów Azji Centralnej i Chin", te pierwsze zaś pozwalają GRU na legalne korzystanie z nieruchomości i pieniędzy w Europie - ocenia portal.

Dziennikarze relacjonują, że źródła w Silkway Rally nie wiedzą, czym generalnie zajmował się w firmie Janborisow i czy miał jakiś związek z organizacją rajdu. Wyścigi prowadzone są od 2009 roku. Najpierw były wydarzeniem regionalnym, potem rozszerzyły się i przebiegały na trasie Moskwa-Pekin. Organizatorzy zdołali ściągnąć znane postacie: kierowcę rajdowego Władimira Czagina i organizatora rajdów Frederica Lequiena. Rajd Silk Way Rally miał być projektem ze sfery "miękkiej siły" i przyczyniać się do poprawy relacji z Chinami.