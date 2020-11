Rosja: Portal opublikował zdjęcie mężczyzny wiązanego z zabójstwem Niemcowa

Rosyjski portal Mediazona opublikował w poniedziałek zdjęcie Rusłana Gieriemiejewa, którego adwokaci rodziny zabitego w 2015 roku Borysa Niemcowa uważają za organizatora tego zabójstwa. Gieriemiejew był zastępcą dowódcy batalionu w wojskach wewnętrznych MSW.

Gieriemiejew jest bliskim krewnym wysokiej rangi urzędników wywodzących się z Czeczenii. W trakcie śledztwa i procesu zabójców Niemcowa prawnicy reprezentujący rodzinę zabitego polityka oceniali, że zleceniodawców mordu należy szukać w elitach Czeczenii, rządzonej przez Ramzana Kadyrowa.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej uznał zaś, że organizatorem zabójstwa jest Rusłan Muchutdinow - kierowca Gieriemiejewa. Jest on wciąż poszukiwany listem gończym.

Mediazona, portal związany z byłym szefem koncernu Jukos Michaiłem Chodorkowskim, ocenia, że w trakcie śledztwa pominięto kilku istotnych świadków. Jednym z nich jest policjant Asłanbek Chatajew. Z danych połączeń telefonicznych wynika, że osoby zamieszane w zabójstwo Niemcowa często się z nim kontaktowały. Na jego nazwisko zarezerwowany był bilet z Moskwy do Groznego, głównego miasta Czeczenii, w dniu nazajutrz po zabójstwie.

Osoba byłego policjanta również prowadzi do Rusłana Gieriemiejewa. Chatajew twierdził, że jest jego krewnym. Jako osobę ze swej rodziny wymieniał także krewniaka Rusłana, Artura Gieriemiejewa. Artur Gieriemiejew był właścicielem mieszkania w Moskwie, w którym skazani za zabójstwo Niemcowa przebywali w trakcie przygotowań do tej zbrodni.

W toku śledztwa w sprawie zabójstwa Niemcowa Rusłan Gieriemiejw nie został przesłuchany nawet jako świadek, mimo że jego nazwisko pojawiało się wielokrotnie w aktach sprawy. Gieriemiejew utrzymywał bliskie kontakty ze wszystkimi mężczyznami skazanymi za zabójstwo.

Formalnie podjęto próbę przesłuchania Artura i Rusłana Gieriejemiewów podczas procesu zabójców, ale w ich miejscach zamieszkania "nikt nie otworzył drzwi" i obaj zignorowali wezwania do stawienia się w sądzie.

Za wykonawców zabójstwa śledczy uznali pięciu mężczyzn, skazanych latem 2017 roku przez ławę przysięgłych na kary od 11 do 20 lat kolonii karnej. Są to: Zaur Dadajew, bracia Anzor i Szadid Gubaszewowie, Chamzat Bachajew i Tamerlan Eskierchanow. Za bezpośredniego zabójcę, który oddał strzały do Niemcowa, ława przysięgłych uznała Dadajewa.

Szóstym z tej grupy był według śledczych Biesłan Szawanow, który zginął podczas próby zatrzymania przez siły specjalne kilka dni po zabójstwie Niemcowa. Wszyscy skazani pochodzą z Czeczenii, część związana była ze strukturami siłowymi republiki, w tym z batalionem "Siewier" (Północ) wchodzącym w skład wojsk wewnętrznych MSW.

Według powszechnej opinii śledztwo nie doprowadziło do wykrycia zleceniodawców zabójstwa mimo ujęcia domniemanych wykonawców.

Niemcow, w latach 90. wicepremier Rosji, a od połowy zeszłej dekady jeden z przywódców antykremlowskiej opozycji, został zabity strzałami w plecy późnym wieczorem 27 lutego 2015 roku na Wielkim Moście Moskworeckim nieopodal Kremla.

Z Moskwy Anna Wróbel