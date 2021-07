Rosja: Portal Projekt uznany za organizację niepożądaną

Rosyjska prokuratura generalna uznała portal Projekt, publikujący śledcze artykuły, za organizację niepożądaną. Redaktorzy naczelni serwisów Projekt i Otwarte Media oraz kilkoro dziennikarzy zostali włączeni do rejestru mediów pełniących funkcję zagranicznych agentów.

Według prokuratury generalnej działalność portalu Projekt "stanowi zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej". W związku z tym uznano go za organizację niepożądaną.

Jak podaje Nowaja Gazieta, poza Projektem w spisie figuruje 40 organizacji niepożądanych. Jeśli chodzi o rejestr mediów pełniących funkcję zagranicznych agentów, to dotychczas widniało tam pięć osób i 13 mediów.

Portal Projekt działa od 2018 roku. Jego założycielem jest Roman Badanin, który wcześniej pracował m.in. w rosyjskim wydaniu magazynu "Forbes", był redaktorem naczelnym portalu RBK i telewizji Dożd.

Pod koniec czerwca policja w Moskwie przyszła do mieszkań dziennikarzy portalu, w tym do redaktora naczelnego. Według dziennikarzy rewizje były z materiałem o szefie MSW Rosji Władimirze Kołokolcewie. Portal utrzymuje w nim, że do krewnych ministra należą cenne nieruchomości.