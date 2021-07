Rosja: Portal śledczy Projekt obiecuje kontynuację swej pracy pomimo zakazu

Portal Projekt, publikujący w Rosji artykuły śledcze, obiecał w piątek kontynuować swą działalność pomimo zakazu władz uznających go za organizację niepożądaną. Projekt zajmuje się aferami finansowymi rosyjskich elit.

Uznanie w czwartek przez rosyjską prokuraturę generalną Projektu za organizację "niepożądaną" wiąże się z uznaniem jego redaktora naczelnego Romana Badanina i czterech innych dziennikarzy za "zagranicznych agentów".

Pod koniec czerwca policja w Moskwie przyszła do mieszkań dziennikarzy portalu, w tym do Badanina. Według dziennikarzy rewizje były związane z materiałem o szefie MSW Rosji Władimirze Kołokolcewie. Portal utrzymuje w nim, że do krewnych ministra należą cenne nieruchomości.

Portal Projekt, założony w 2018 roku w USA przez Badanina, który ukończył studia na amerykańskim uniwersytecie Stanford, jest jednym z ostatnich rosyjskich mediów specjalizujących się w śledztwach. Na portalu tym opublikowano wyniki wielu śledztw na temat niezwykle bogatych współpracowników prezydenta Władimira Putina.

W materiale opublikowanym przez komunikator Telegram Projekt poinformował, że jego firma wydawnicza zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jest "w trakcie likwidacji i nie ma już żadnych powiązań finansowych z dziennikarzami pracującymi w Rosji".

"Jako dziennikarze nadal wierzymy, że nasza praca jest ważna i niezbędna dla naszej ojczyzny" - napisał Projekt, dodając, że wkrótce ogłosi swoją nową formę prawną.

"Na razie możemy powiedzieć, że najważniejsze jest to, że nie będzie mniej śledztw" - dodał, podkreślając, że "dziennikarstwo nie jest przestępstwem!".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w piątek, że uznanie kogoś za "zagranicznego agenta" nie oznacza, że ma on zakaz pracy dziennikarskiej w Rosji.

"Mogą kontynuować swoją pracę, swoją działalność w Rosji, o ile wypełniają swoje zobowiązania wynikające z prawa" - dodał.