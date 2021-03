Rosja: Powtórne szczepienia na Covid-19 w ośrodku, który opracował Sputnika V

W Ośrodku im. Nikołaja Gamalei w Moskwie - placówce, która opracowała rosyjską szczepionkę Sputnik V przeciw Covid-19, zaszczepiło się ponownie kilkoro starszych pracowników. Ośrodek zapewnił, że preparat "może być użyty do ponownego szczepienia".

"Część pracowników była szczepiona już dość dawno. Niektórzy z nich, ludzie starsi, zaszczepili się więc ponownie. Odpowiedź odpornościowa jest bardzo dobra" - powiedział wiceszef ośrodka Denis Łogunow w niedzielę wieczorem.

Zapewnił, że "Sputnik V może być używany do ponownego szczepienia i nie ma tu żadnych ograniczeń".

Wcześniej w Rosji nie informowano o przypadkach powtórnego szczepienia przeciwko Covid-19. Co więcej, urząd Rospotriebnadzor, odpowiedzialny za kwestie sanitarne, oceniał, że Sputnik V nie nadaje się do tego celu. Wiceszefowa urzędu Natalia Pszenicznaja tłumaczyła, że składniki szczepionki będą niszczone przez wytworzone wcześniej przeciwciała. Wyrażała przypuszczenie, że do ponowionego szczepienia będą się nadawały dwie inne rosyjskie szczepionki: EpiVacCorona i CoviVac.

Później szefowa Rospotriebnadzoru, naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa powiedziała, że o powtórnych szczepieniach i wyborze szczepionki do tego celu powinien każdorazowo decydować lekarz, indywidualnie w przypadku każdego pacjenta.

W Rosji trwa kampania pierwszych szczepień, głównie przy użyciu Sputnika V. Według podawanych ostatnio danych oficjalnych, dwie dawki preparatu otrzymało około 4,3 mln osób.

Z Moskwy Anna Wróbel