Rosja: Pożary lasów objęły już w tym roku obszar 270 tys. hektarów

Pożary lasów objęły już w tym roku w Rosji obszar 270 tys. hektarów - poinformowała we wtorek agencja Reutera, cytując pełniącego obowiązki ministra sytuacji nadzwyczajnych Aleksandra Chuprjana.

Od początku roku w Rosji wybuchły 4 tys. pożary lasów - dodał Chuprjan.

Co najmniej osiem osób zginęło w sobotę na Syberii, gdzie pożar lasu rozprzestrzenił się na kilka wiosek. Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał we wtorek władze lokalne do walki z pożarami lasów w tej części kraju, by nie powtórzyć zeszłorocznego sezonu, który okazał się dotąd najtragiczniejszym w historii pomiarów.