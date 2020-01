Rosja: Prasa: nowi ministrowie w gospodarce, bez zmian w resortach siłowych

Zmiany wśród ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, pozostawienie szefów resortów dyplomacji i obrony oraz odejście najbardziej kontrowersyjnych urzędników - tak komentuje w środę prasa w Rosji skład rządu nowego premiera Michaiła Miszustina.

Prasa zauważa, że w gabinecie Miszustina znaleźli się jego dawni podwładni i dobrzy znajomi, a także urzędnicy związani z merem Moskwy Siergiejem Sobianinem. Pozostała przy tym część ekipy poprzedniego premiera Dmitrija Miedwiediewa. Dziennik "Wiedomosti" ocenia, iż oznacza to technokratyczny charakter nowego rządu.

Zarazem - ocenia "Kommiersant" - nowy gabinet jest "wyjątkowo jednorodny" i zrezygnowano w nim z kompromisów kadrowych i zasady tworzenia wzajemnej przeciwwagi przez wicepremierów i ministrów. Zakres zmian prasa interpretuje jako "carte blanche" dla Miszustina. Żaden z rosyjskich premierów w ostatnich dwóch dekadach - prócz oczywiście (Władimira) Putina nie dysponował takimi możliwościami w sferze kadrowej" - powiedział "Wiedomostiom" politolog Aleksiej Makarkin.

Za jedną z najważniejszych nominacji dzienniki uważają mianowanie na pierwszego wicepremiera Andrieja Biełousowa, dotychczasowego doradcy Putina ds. gospodarczych. Teraz może się on się stać "głównym ekonomistą" rządu - prognozuje "Kommiersant". Jak przypominają "Wiedomosti", to właśnie Biełousow był głównym autorem "dekretów majowych" prezydenta wyznaczających cele socjalno-ekonomiczne, które mają być osiągnięte do 2024 roku. Również Biełousow jest "ideologiem" projektów narodowych - szerokiego programu rozwoju sfery socjalnej i infrastruktury.

Według "Wiedomosti", które są dziennikiem gospodarczym, ogólna polityka gospodarcza rządu raczej się nie zmieni, choć możliwe jest pewne złagodzenie polityki budżetowej. Eksperci sądzą, że rząd będzie się starał osiągnąć cel, którego nie zrealizował gabinet Miedwiediewa, czyli wzrost gospodarczy, poprzez przyspieszenie realizacji projektów narodowych. Biełousow oceniany jest jako zwolennik ingerencji państwa w gospodarkę.

Utrzymanie stanowisk przez ministrów kierujących resortami siłowymi "oznacza, że Putin ma zaufanie do swoich sprawdzonych kadr" - oceniają "Wiedomosti". Podobnie komentowane jest pozostawienie na czele MSZ długoletniego szefa resortu Siergieja Ławrowa.

"Nie zachowali stanowisk ministrowie hurra-patrioci: Olga Wasiljewa i Władimir Miedinski, którzy bez skrępowania wygłaszali jaskrawe i ostre wypowiedzi, jawnie wykraczające poza ramy oficjalnego języka dyplomatów" - podkreślają "Wiedomosti". Niezależna "Nowaja Gazieta" wyraża "ostrożne nadzieje" w związku z nominacją nowej minister kultury Olgi Lubimowej, do tej pory szefowej departamentu kinematografii resortu kultury. Przy czym - według portalu RBK - Miedinski obejmie stanowisko doradcy prezydenta ds. kultury i będzie nadzorował tę sferę.

Formując swój rząd Miszustin potwierdził główne zadania wynikające z nowej struktury i składu - ocenia "Kommiersant". Będą wśród nich m.in. ochrona zdrowia, sfera socjalna i cyfryzacja. "Wiedomosti" akcentują, że zmiany, które objęły 13 ministrów i wicepremierów, oznaczają odmłodzenie rosyjskiego rządu. Średnia wieku wicepremierów wynosi teraz niecałe 54 lata (wcześniej - 58 lat), pozostałych ministrów - 49 lat (było 51).

Młodsi urzędnicy - zdaniem gazety - będą zawdzięczać obecny awans prezydentowi i nowemu premierowi i zapewne "działać bardziej aktywnie niż ich poprzednicy, aby nie zawieść zaufania" - prognozuje dziennik.

Z Moskwy Anna Wróbel