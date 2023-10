Rosja: Protestujący przeciwko przylotowi samolotu z Tel-Awiwu wdarli się na pas startowy w Machaczkale

Protestujący przeciwko przylotowi samolotu z Tel-Awiwu wdarli się na pas startowy lotniska w stolicy Dagestanu - Machaczkale, z zamiarem uniemożliwienia pasażerom wyjścia z maszyny - poinformował rosyjski niezależny portal Meduza. Dagestan - to republika na południu Federacji Rosyjskiej.

Tłum mieszkańców zebrał się w niedzielę wieczorem w pobliżu lotniska w Machaczkale. Jak informują kanały CzP Dagestan i Tut Dagestan w Telegramie, przyczyną był przylot samolotu linii Red Wings z Tel Awiwu.

Filmy dystrybuowane przez kanały Telegramu przedstawiają kilkaset osób; niektórzy z nich kłócą się z funkcjonariuszami policji. Niektórzy trzymają w rękach plakaty.

W niedzielę zaczęły rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych informacje, że do Dagestanu przylatuje "bezpośredni lot z Izraela" z wezwaniami do przybycia na lotnisko i niedopuszczenia do lądowania maszyny.

Zgromadzeni sprawdzają samochody wyjeżdżające z lotniska. Portal Wot Dagestan twierdzi, że w poszukiwaniu obywateli Izraela sprawdzane są dokumenty osób znajdujących się w samochodach. Baza pisze o tym samym.

Kanał Telegramu Wnimanje Nowosti donosi, że drogi prowadzące na lotnisko są zablokowane.

Jak podaje strona internetowa lotniska, samolot z Tel Awiwu wylądował o godz. 19.17 czasu lokalnego. Następnie kilkudziesięciu protestujących weszło do budynku terminalu, a także próbowało rozbić płot otaczający lotnisko - informowała Meduza.

Loty linii Red Wings z Tel Awiwu do Machaczkały odbywają się regularnie, kilka razy w tygodniu.