Rosja: Przedszkola będą zamknięte, ale rząd zorganizuje opiekę m.in. dla dzieci lekarzy

W wielu regionach Rosji, gdzie przyszły tydzień będzie wolny od pracy w związku z epidemią koronawirusa, władze organizują opiekę dla dzieci przedszkolnych, których rodzice są pracownikami służb medycznych i innych kluczowych przedsiębiorstw.

Z tego rodzaju dyżurów mogą skorzystać rodzice, którzy z racji wykonywanej pracy nie będą mieli z kim zostawić dzieci w dniach od 30 marca do 5 kwietnia - dowiedziała się PAP w jednym z przedszkoli w Moskwie.

Również w innych regionach Rosji media lokalne informują o organizacji tego rodzaju grup dla dzieci, których rodzice pracują w instytucjach nieprzerywających pracy podczas wolnego tygodnia. Grupy tworzone są na podstawie zgłoszeń rodziców.

Do służb, które nie zawieszają pracy w przyszłym tygodniu należą m.in.: lekarze, pracownicy aptek, funkcjonariusze policji i służb ratowniczych, pracownicy placówek zaopatrzenia w żywność i inne towary niezbędnej potrzeby.

Tydzień wolny od pracy, z zachowaniem pensji, władze Rosji zarządziły od najbliższego weekendu aż do niedzieli, 5 kwietnia. Prezydent Władimir Putin zapowiadając ten krok zwrócił się do obywateli, by w tym czasie pozostawali w domach.

W Moskwie nie będą działać centra handlowe, restauracje, zakłady usługowe, największe parki. Otwarte będą sklepy spożywcze i apteki.

