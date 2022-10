Rosja przegrywa w Azji Centralnej. Trwa już walka o wpływy

Szczyt Azja Centralna-Rosja w Astanie miał pokazać pozycję Moskwy w regionie, a okazał się dowodem porażki Putina.

W październiku br. w Astanie, stolicy Kazachstanu, odbył się pierwszy szczyt Azja Centralna-Rosja.

Konflikt w Ukrainie obnażył słabość militarną Rosji. Pokazał też krajom Azji Centralnej, że Moskwa dąży do faktycznej odbudowy ZSRR.

Republiki centralnoazjatyckie zbudowały na tyle mocną tożsamość, że nie godzą się na taki powrót do przeszłości. Czują za sobą wsparcie Pekinu.

Oficjalne komunikaty zamieszczane na portalu Kremla opisują szczyt w Astanie jako platformę do wzmacniania współpracy Rosji z regionem.

Dowiadujemy się z nich, że przywódca państwa rosyjskiego zaoferował krajom centralnoazjatyckiej piątki (Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan) dołączenie do rosyjskich wielkoskalowych projektów dotyczących zastąpienia importu rodzimą produkcją, działań na rzecz stworzenia nowych łańcuchów produkcji i marketingu, rozwoju współpracy bankowo-finansowej.

Wskazał na destrukcyjną rolę Zachodu, jeżeli chodzi o sytuację w Afganistanie. Mówił o rozwoju alternatywnych szlaków logistycznych. Dostrzegł intensyfikację relacji w sektorze energii i paliw. Jako perspektywiczne przedstawił wspólne działania na rzecz wykorzystywania surowców energetycznych z Morza Kaspijskiego, m.in. gazu, i ich eksportu do krajów azjatyckich.

Lojalni dotychczas sprzymierzeńcy żądąją szacunku. Porażka Putina?

Największym zaskoczeniem szczytu stało się zachowanie wieloletniego prezydenta Tadżykistanu Emomali Rachmona, który dotychczas wydawał się być bardzo przychylny Moskwie. 14 października zwracając się do Putina, powiedział: „Zawsze szanowaliśmy interesy naszego głównego partnera strategicznego… oczekujemy również szacunku”.

Rachmon przypomniał, że w minionych czasach kraje regionu były ignorowane, postrzegane tylko jako źródło surowców naturalnych. W jego ocenie stało się to jedną z przyczyn upadku ZSRR. Prezydent Tadżykistanu wskazał na lekceważące podejście Moskwy do współpracy inwestycyjnej. Zauważył, że na imprezy gospodarcze do Tadżykistanu wysyłani są z Rosji urzędnicy niskiej rangi. Wystąpienie bliskiego dotąd sojusznika Putina podbiło media społecznościowe. W krótkim czasie zyskało miliony odsłon w internecie.

Wzburzenie Rachmona wydaje się być jednak nadmierne, gdyż w sferze gospodarczej Rosja ma rzeczywiście coraz mniej do zaoferowania regionowi. Trudno oczekiwać, że np. Kazachstan dobrowolnie zrezygnuje z intratnej sprzedaży węglowodorów do krajów UE i zawierzy większość swoich wpływów budżetowych eksportowi do krajów azjatyckich. Wątpliwe wydaje się również duże ożywienie w zakresie współpracy bankowo-finansowej. W ostatnich tygodniach coraz więcej banków w krajach regionu przestaje akceptować rosyjskie karty płatnicze Mir.

Migranci z Rosji napływają do największych krajów Azji Centralnej - Kazachstanu i Uzbekistanu

Konflikt w Ukrainie skutkuje zróżnicowanymi konsekwencjami dla gospodarek regionu. Do tych negatywnych zalicza się wzrost cen na lokalnych rynkach nieruchomości. Niektórzy Rosjanie za wynajem mieszkań czy też domów w krajach regionu gotowi są płacić stawki zbliżone do moskiewskich. Ich obecność winduje więc ceny na rynku, ograniczając jednocześnie podaż nieruchomości dla ludności lokalnej.

Firmy rosyjskie przenoszące się do regionu, są często postrzegane jako dodatkowa konkurencja dla lokalnych przedsiębiorstw. Decyzje szeregu podmiotów zagranicznych o opuszczeniu Rosji stanowią natomiast szanse dla krajów, takich jak Kazachstan czy Uzbekistan na przyciągnięcie nowych inwestycji zagranicznych.

Kraje Azji Centralnej niegotowe na zerwanie relacji z Rosją, ale czują wsparcie Chin

Prawdopodobnie wraz z przedłużaniem się wojny kraje Azji Centralnej będą stawać się wobec Rosji coraz bardziej asertywne. Konflikt w Ukrainie obnażył słabość militarną Rosji. Pokazał też krajom Azji Centralnej, że Moskwa chce odbudowy ZSRR. Republikom centralnoazjatyckim na przestrzeni trzech ostatnich dekad udało się jednak zbudować własną, na tyle mocną tożsamość, że nie godzą się na oczekiwany przez Moskwę powrót do przeszłości.

Asertywność krajów regionu względem Rosji wynika również z tego, że czują za sobą wsparcie Pekinu. To Azja Centralna stała się kierunkiem pierwszej zagranicznej wizyty chińskiego przywódcy od wybuchu pandemii COVID. We wrześniu odwiedził on Kazachstan i Uzbekistan. W Kazachstanie Xi Jinping przekonywał, że niezależnie od tego, jak zmienia się sytuacja międzynarodowa, Chiny będą kontynuować silne wsparcie dla tej republiki dotyczące ochrony jej niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej. Następnie chiński przywódca odwiedził Samarkandę w Uzbekistanie, gdzie uczestniczył w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW). Określił wówczas SOW jako ważną siłę w zakresie stosunków międzynarodowych i regionalnych.

SOW została powołana do życia w 2001 r. przez Kazachstan, Chiny, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan. Później dołączyły do niej Indie i Pakistan. Podczas wrześniowego szczytu premier Indii Narendra Modi publicznie oświadczył, że „to nie jest czas na wojnę”.

Ważnym tematem rozmów stało się zagadnienie szybkiego rozwoju tzw. korytarza środkowego, łączącego Chiny i Azję Centralną z krajami UE. Zainteresowanie tym wątkiem wiąże się z koniecznością poszukiwania alternatywnych szlaków transportowych z Chin do Europy. Chętnie wykorzystywany do wybuchu wojny w Ukrainie korytarz północny, przecinający Rosję, stracił na atrakcyjności. Tym samym zmniejszył międzynarodową konkurencyjność tranzytową tego kraju.

Nie tylko Chiny budują pozycję w Azji Centralnej. Turcja też zwiększa tu swoje wpływy

Pozycję Rosji w regionie osłabiają obserwowane w ostatnich latach coraz silniejsze wpływy Ankary. Turcji zależy na tym, aby korytarz środkowy przyciągał coraz więcej przewozów towarowych. Ważnym narzędziem integracji Turcji z krajami Azji Centralnej staje się Organizacja Państw Tureckich. Jej sekretariat znajduje się w Stambule. Oprócz Turcji należą do niej Azerbejdżan oraz trzy środkowoazjatyckie kraje: Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan. We wrześniu br. w Astanie prezydent Recep Tayyip Erdogan zapewnił, że Turcja będzie kontynuować wsparcie dla stabilności, pokoju i integralności terytorialnej "braterskiego Kazachstanu".

Państwa Azji Centralnej spoglądają również w kierunku UE. Pod koniec października na zaproszenie prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa region odwiedzi przewodniczący rady UE Charles Michel. Weźmie udział w spotkaniu przywódców Azji Centralnej. Odwiedzi także najludniejszy kraj regionu - Uzbekistan. Póki co wydaje się, że jednym ze spodziewanych efektów ubocznych agresji Rosji na Ukrainę może stać się osłabienie wpływów Moskwy w Azji Centralnej.

