Rosja: Putin poinformował o nowym wsparciu dla biznesu w warunkach epidemii

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował w środę na naradzie z rządem o nowym wsparciu dla biznesu i pracodawców poszkodowanych z powodu koronawirusa. Na bezpośrednie dopłaty może liczyć mały i średni biznes, będą ulgowe kredyty oraz wsparcie dla regionów.

Małe i średnie firmy, które do 1 kwietnia utrzymały co najmniej 90 proc. swoich pracowników, otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zapłatę pensji. Każdy pracownik może otrzymać kwotę równą minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę, czyli 12 130 rubli (ok. 678 PLN).

Władze Rosji zdecydowały się także na rozszerzenie programu kredytów na wynagrodzenia, dotąd oferowanego małemu i średniemu biznesowi. Teraz z programu będą mogły korzystać średnie i duże firmy, a co najmniej 75 proc. tych kredytów będzie miało gwarancje państwowego banku WEB.

Oddzielne wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa kluczowe dla gospodarki państwa. Otrzymają one od państwa subsydia na kredyty na uzupełnienie środków obrotowych. Rząd przyjął także nowe kryteria takich przedsiębiorstw i 17 kwietnia ogłosi wykaz takich firm. Według dziennika gospodarczego "Wiedomosti" z kryteriów wynika, że na liście tej znajdzie się głównie wielki biznes.

Putin zapowiedział także wsparcie - którego szczegółów nie podał - dla firm budowlanych, przemysłu lekkiego i motoryzacyjnego. Ponad 32 mld rubli (ponad 1,28 mld PLN) rząd przeznaczy na pomoc dla branży lotniczej, m.in. na wypłatę pensji i opłaty związane z leasingiem sprzętu lotniczego.

Ponadto z budżetu państwa 200 mld rubli (11,16 mld PLN) przyznanych zostanie na pomoc regionom Rosji i ustabilizowanie ich budżetów.

Rosyjski prezydent, tak jak w ostatnich tygodniach, przeprowadził spotkanie w formacie wideokonferencji. Od dłuższego czasu Putin prowadzi narady zdalnie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił 14 kwietnia, pytany o zdrowie szefa państwa, że wszystko jest w porządku.

Z Moskwy Anna Wróbel