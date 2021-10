Rosja: Putin: Polska uczestniczyła w rozbiorze Czechosłowacji, ale nikt jej nie oskarża

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek, że "nikt nie obwinia" przedwojennych władz polskich o "udział wraz z Niemcami w rozbiorze Czechosłowacji". Rosja - dodał - "nie pozwoli oskarżać Związku Radzieckiego o to, o co jest oskarżany" w związku z wydarzeniami 1939 roku.

"Rozumiem dzisiejsze władze polskie w kwestii wydarzeń 1939 roku" - powiedział Putin na obradach Klubu Wałdajskiego. Przekonywał jednak, by spojrzeć "na to, co się działo trochę wcześniej" i dodał: "Przecież to wy wzięliście udział razem z Niemcami w rozbiorze Czechosłowacji, wy podpaliliście ten knot, wyciągnęliście korek - a potem dżin już się wydostał".

Dodał następnie: "Przecież nikt nie oskarża ówczesnych władz polskich. Jednak my nie pozwolimy oskarżać również Rosji, Związku Radzieckiego, o to, o co jest oskarżany".