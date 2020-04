Rosja: Putin przyznał rządowi prawo do ogłaszania sytuacji nadzwyczajnej

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w środę ustawę dającą rządowi prawo ogłaszania reżimu sytuacji nadzwyczajnej na całym terytorium kraju bądź w jego części. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow powiedział, że Kreml nie rozpatruje ogłoszenia takiego stanu.

Obecnie w Rosji obowiązuje stan podwyższonej gotowości, który jest pośrednią sytuacją pomiędzy stanem normalnym i reżimem sytuacji nadzwyczajnej.

Rosyjska konstytucja przewiduje dwa rodzaje stanu nadzwyczajnego: stan wyjątkowy i stan wojenny. Natomiast reżimu sytuacji nadzwyczajnej dotyczy ustawa z 1994 roku, mówiąca o ochronie społeczeństwa i terytorium kraju przed sytuacjami nadzwyczajnymi, którymi mogą być katastrofy technologiczne i naturalne czy klęski żywiołowe.

Putin podpisał także w środę przepisy uchwalone dzień wcześniej przez parlament, zaostrzające kary za naruszenie wymogów sanitarnych oraz za rozpowszechnianie fałszywych informacji (fake newsów) na temat epidemii. Surowsze restrykcje zaproponowano w związku z pandemią koronawirusa.

Osobie zakażonej, która dopuści się naruszeń wymogów sanitarnych, powodując masowe zachorowania, grozić będzie kara grzywny do 1 mln rubli (prawie 12,8 tys. USD) bądź ograniczenie wolności na okres do trzech lat. Jeśli takie naruszenie pociągnie za sobą czyjąś śmierć, to możliwa jest kara pięciu lat pozbawienia wolności, a jeśli umrą co najmniej dwie osoby, to wymiar kary wzrośnie do siedmiu lat.

Za publiczne rozpowszechnianie "świadomie fałszywych informacji o okolicznościach stanowiących zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa obywateli bądź o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności" grozić będzie kara grzywny w maksymalnej wysokości 700 tys. rubli (8,9 tys. USD), prac poprawczych w wymiarze do jednego roku bądź ograniczenia wolności do lat trzech.

Jeśli rozpowszechnianie fake newsów doprowadziło do śmierci ludzkiej "lub innych ciężkich następstw", możliwe będzie orzeczenie kary pięciu lat pozbawienia wolności.