Rosja: Putin wyraził nadzieję, że będzie mógł wskazać godnego następcę

Prezydent Rosji Władimir Putin na dorocznej telekonferencji z obywatelami wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie mógł wskazać osobę godną tego, by stanąć na czele Rosji. Tłumaczył, że powinien "dać rekomendacje" pretendentom do urzędu prezydenta państwa.

"Moja odpowiedzialność polega na tym, by dać rekomendacje tym osobom, które będą pretendować do urzędu prezydenta. Tak dzieje się we wszystkich krajach świata" - powiedział Putin.

Dodał następnie: "oczywiście, nadejdzie czas i - mam nadzieję - będę mógł powiedzieć, że taki czy inny człowiek, moim zdaniem, jest godzien tego, by stanąć na czele takiego wspaniałego kraju, jak nasza ojczyzna - Rosja".

Na środowej telekonferencji Putin zaznaczył, że "nie ma ludzi niezastąpionych".

Przekonywał także, że pierwszy prezydent Rosji Borys Jelcyn "nie przekazywał mu władzy" przed dwudziestu laty, a że został p.o. prezydenta zgodnie z prawem, jako ówczesny premier Rosji.