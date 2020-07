Rosja: Putin wziął udział w głosowaniu w sprawie poprawek do konstytucji

W ostatnim dniu trwającego w Rosji głosowania nad zmianami w konstytucji prezydent Władimir Putin zagłosował w środę w lokalu wyborczym w Moskwie. Wśród poprawek do ustawy zasadniczej jest zapis, który pozwoli Putinowi na ubieganie się o dwie kolejne kadencje.

Gospodarz Kremla przyjechał do lokalu wyborczego w gmachu Rosyjskiej Akademii Nauk. W tej placówce Putin tradycyjnie oddaje głos podczas wyborów różnego szczebla w Rosji.

Telewizja Rossija24 pokazała kadry, na których widać, jak rosyjski przywódca odbiera kartę do głosowania od przedstawicielki komisji wyborczej, następnie udaje się do kabiny do głosowania, a potem przechodzi do urny, do której wrzuca kartę.

Z kadrów wynika, że Putin nie nosił w lokalu wyborczym rękawiczek i maseczki ochronnej. Agencja RIA Nowosti podała, że na kilka minut przed przyjazdem prezydenta lokal wyborczy został zdezynfekowany.

Dzień wcześniej Putin zwrócił się do obywateli, by wzięli udział w głosowaniu. W krótkim orędziu prezydent nie wspomniał o poprawce, która pozwoli mu na kolejne kadencje.

1 lipca jest głównym dniem głosowania w całej Rosji i zarazem ostatnim z siedmiu. Głosować Rosjanie mogli od 25 czerwca, choć tylko w środę specjalnie w tym celu zarządzono w kraju dzień wolny.

Z danych Centralnej Komisji Wyborczej wynika, że według stanu na środę rano średnia frekwencja w całej Rosji wyniosła 56,28 proc. Głosowanie w sprawie poprawek nie ma charakteru referendum i nie jest wymagana określona frekwencja.

Z Moskwy Anna Wróbel