Rosja: Putin: zareagujemy na „czystkę przestrzeni politycznej” na Ukrainie

Prezydent Władimir Putin oświadczył w piątek, że Rosja zareaguje na – jak to nazwał – „czystkę przestrzeni politycznej” na Ukrainie. Dzień wcześniej prorosyjski polityk i ukraiński deputowany Wiktor Medwedczuk został umieszczony przez sąd w areszcie domowym.

Według Putina na Ukrainie podejmowane są "ewidentnie polityczne i wybiórcze decyzje, których celem jest tylko jedno: oczyszczenie przestrzeni politycznej ze wszystkich sił, która opowiadają się za pokojowym rozwiązaniem kryzysu na południowym wschodzie Ukrainy, w Donbasie, i za dobrosąsiedzkimi stosunkami z Rosją".

"Z motywów politycznych wybiórczo zarzuca się komuś współpracę z Rosją w sferze gospodarki, chociaż wiele osób, w tym przedstawiciele najwyższego kierownictwa kraju, od wielu lat aktywnie pracują w Rosji, w tym także na Krymie, i nic" - oznajmił Putin, oceniając, że "staje się to normą".

Dodał, że brak jest reakcji Zachodu na tę "absolutnie ewidentną czystkę przestrzeni politycznej".

"Jest to kwestia, która niewątpliwie zawsze powinna znajdować się w centrum naszej uwagi i musimy w porę odpowiednio na to reagować, mając na względzie wszystkie zagrożenia związane z tym dla nas" - oświadczył Putin.

Lider partii Opozycyjna Platforma - Za Życie Medwedczuk oraz inny ukraiński deputowany Taras Kozak zostali oskarżeni o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na Krymie. Według danych śledztwa Medwedczuk miał m.in. wejść w zmowę z urzędnikiem rządu rosyjskiego w celu wydobywania kopalin z szelfu Morza Czarnego w morskiej strefie ekonomicznej Ukrainy, czasowo okupowanej przez Rosję.

Podejrzewa się go również o to, że przekazał służbom rosyjskim informacje zawierające tajemnicę państwową, a także o prowadzenie działalności wywrotowej przeciw Ukrainie.

W czwartek sąd zabronił Medwedczukowi opuszczania Kijowa i obwodu kijowskiego bez pozwolenia organów śledczych i prokuratora, a także zobowiązał go do informowania organów śledczych i sądu o zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, jak również do niekontaktowania się z podejrzanymi i świadkami.

Medwedczuk ma od wielu lat bliskie związki z Putinem, który jest ojcem chrzestnym jego dziecka.