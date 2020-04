Rosja: RBK: Kreml postanowił przełożyć defiladę 9 maja na inny termin

Władze Rosji postanowiły, że planowana na 9 maja defilada na Placu Czerwonym w Moskwie z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej nie odbędzie się tego dnia - podał w środę portal RBK, powołując się na źródła zbliżone do administracji prezydenta.

RBK powołuje się na trzy źródła zbliżone do administracji (kancelarii) prezydenta Władimira Putina i na źródło zbliżone do ministerstwa obrony Rosji. Oficjalnie decyzja o przeniesieniu defilady na inny termin zostanie ogłoszona do końca tygodnia; prezydent może ogłosić ją np. w czwartek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa - podaje RBK.

Wcześniej w środę kilka organizacji kombatanckich w Rosji skierowało apel do Putina o przełożenie defilady i przeprowadzenie jej wtedy, gdy poprawi się sytuacja epidemiczna w kraju. Do tej pory Kreml informował, że przygotowania do defilady trwają, przy czym rozpatrywane są różne warianty i ostateczna decyzja nie zapadła.

Obchody Dnia Zwycięstwa, świętowanego w Rosji 9 maja, w tym roku miały mieć wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na jubileuszową, 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. W defiladzie wojskowej na Placu Czerwonym miało wziąć udział 15 tysięcy żołnierzy. Na obchody władze Rosji zaprosiły przywódców innych państw. Liderzy zachodni przestali przyjeżdżać do Moskwy na defiladę 9 maja po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję w 2014 roku.