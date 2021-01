Rosja: Regulator zażądał od serwisu TikTok usunięcia wezwań do demonstracji

Rosyjski regulator mediów, urząd Roskomnadzor, zwrócił się do serwisu internetowego TikTok z żądaniem usunięcia "apeli do nieletnich użytkowników" o udział "w niezgodnych z prawem masowych akcjach protestu". Chodzi m.in. o akcje w obronie Aleksieja Nawalnego.

"Na podstawie żądania Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej skierowane zostało do serwisu społecznościowego TikTok zawiadomienie o konieczności usunięcia informacji, które angażują do działań niezgodnych z prawem osoby niepełnoletnie" - głosi komunikat, opublikowany przez Roskomnadzor w środę wieczorem.

Urząd oświadczył, że w serwisie "rozpowszechniane są materiały z apelami do nieletnich użytkowników, by wzięli udział w masowych akcjach protestu". Takie materiały są sprzeczne z prawem - ocenił regulator. Od TikToka zażądał podjęcia "niezwłocznych działań w celu niedopuszczenia do rozpowszechniania tego rodzaju niezgodnych z prawem informacji".

"Roskomnadzor zwraca się do wszystkich mediów społecznościowych, zasobów informacyjnych i mediów z żądaniem, by nie dopuściły do rozpowszechniania sprzecznych z prawem informacji, angażujących nieletnich w działania niezgodne z prawem, z apelami o udział w mityngach odbywających się bez zezwolenia" - dodano w komunikacie.

Wcześniej zwolennicy Nawalnego wezwali do akcji protestu w obronie opozycyjnego polityka, aresztowanego w Rosji po powrocie z Niemiec. Demonstracje zaplanowano na 23 stycznia. Niektórzy użytkownicy TikToka zaczęli publikować na tym serwisie materiały z apelami o udział w tych akcjach.

Z Moskwy Anna Wróbel