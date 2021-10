Rosja: Rekordowo wysoki przyrost zgonów na Covid-19 – zmarło 1028 chorych

Rosja zanotowała w środę rekordowo wysoki dzienny przyrost zgonów na Covid-19: zmarło 1028 osób cierpiących na tę chorobę – wynika z danych rosyjskiego sztabu operacyjnego ds. walki z koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 34 073 nowe zakażenia koronawirusem, z czego w Moskwie 5 847.

Wicemer Moskwy ds. rozwoju socjalnego Anastasija Rakowa podkreślił, że sytuacja epidemiczna w rosyjskiej stolicy pogarsza się - już 5. tydzień z rzędu zachorowalność wzrosła o 30 proc. Jak podkreśliła, nigdy wcześniej wzrost liczby zakażeń w Moskwie nie był tak szybki.

We wtorek mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem zalecił, by mieszkańcy Moskwy w podeszłym wieku i niezaszczepieni przeciw Covid-19 pozostali od 25 października w domach. Pracodawcy w Moskwie mają przenieść na pracę zdalną co najmniej 30 proc. pracowników, jak i wszystkich pracowników w wieku powyżej 60 lat. Z tych wymogów zwolnieni są lekarze, pracownicy przemysłu obronnego i osoby, których obecność jest kluczowa w zakładzie pracy. Z pracy zdalnej zwolnione są także osoby zaszczepione i te, które już przeszły zakażenie koronawirusem. Wymogi te obowiązują do 25 lutego 2022 r.

Rakowa oświadczyła, że obostrzenia te dotkną około 1,9 mln osób starszych i około 600 tys. osób chorych przewlekle.