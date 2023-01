Rosja rekrutuje migrantów z Azji Centralnej do pracy na terenach okupowanych

Rosyjskie problemy w Ukrainie nie ograniczają się wyłącznie do kwestii militarnych. Rosyjska administracja boryka się na terenach okupowanych z problemem braku pracowników. Kreml w tej sytuacji próbuje sięgać po siłę roboczą z Azji Centralnej, jednak i tu ponosi klęskę.

Nowym pomysłem Kremla na rozwiązanie problemu braku rąk do pracy na terenach okupowanych jest zatrudnianie migrantów zarobkowych z Azji Centralnej, głównie z Kirgistanu i Tadżykistanu.

Moskwa kusi wysokimi zarobkami i ułatwieniami przy uzyskaniu prawa do stałej pracy, a nawet rosyjskiego obywatelstwa.

Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała jakość tych „lukratywnych” ofert. Pomimo silnej rosyjskiej akcji propagandowej i stosowania mieszanej metody obietnic i gróźb (np. deportacja) nieliczni migranci decydują się na pracę na terytoriach okupowanych.

Kolejne blamaże rosyjskiej armii od prawie roku praktycznie codziennie goszczą w światowych mediach, niewiele natomiast słychać o problemach rosyjskiej administracji na terenach okupowanych. Wbrew szumnym zapowiedziom Kremla ukraińska ludność nie przywitała rosyjskich najeźdźców kwiatami, a społeczne poparcie dla tzw. republik ługańskiej i donieckiej okazało się marginalne.

W konsekwencji okupanci stanęli przed problemem braku pracowników, bowiem Ukraińcy nie zamierzają wspierać okupanta, a Rosjanie nie są zainteresowani wyjazdem do pracy w strefie wojny i w otoczeniu nienawiści miejscowej ludności.

Rosja sięga do Azji, by rozwiązań problem rąk do pracy w Ukrainie

Nowym pomysłem Kremla na rozwiązanie tej sytuacji jest zatrudnianie migrantów zarobkowych z Azji Centralnej, głównie z Kirgistanu i Tadżykistanu. Okres pandemicznych ograniczeń, a następnie wybuch wojny i sankcje nałożone na Rosję przez Zachód mocno ograniczyły ten najważniejszy rynek pracy dla setek tysięcy Kirgizów i Tadżyków. Do tego doszły rosnące od kilku lat bariery administracyjne w uzyskaniu legalnego zatrudnienia. Dla obu republik stanowi to poważny problem, bowiem ok. 30-40 proc. (dokładne dane są trudne do oszacowania) ich PKB generują przekazy zagraniczne od tej grupy pracowników.

Moskwa postanowiła więc wykorzystać tę sytuację, proponując migrantom zatrudnienie na terenach okupowanych, głównie w rejonie Mariupola, kusząc wysokimi zarobkami i ułatwienia przy uzyskaniu prawa do stałej pracy, a nawet rosyjskiego obywatelstwa.

Rosyjskie oferty pracy nie takie atrakcyjne. Wynagrodzenia i warunki poważnym problemem

Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała jakość tych „lukratywnych” ofert. Przykładowo Tadżykowie zatrudnienie w budownictwie zamiast obiecywanych zarobków na poziomie 1900 USD miesięcznie otrzymali nie więcej niż 1400 USD. Fakt, że to nadal ogromna suma dla pracowników z najuboższych republik Azji Centralnej, ale w praktyce część tych zarobków jest wydawana na miejscu na pokrycie kosztów utrzymania. Co prawda pracodawcy oferują zakwaterowanie i wyżywienie, ale w praktyce jest ono zwykle na poziomie nieakceptowalnym nawet dla mało wymagających migrantów.

Poważnym problemem, którego pracownicy raczej nie brali pod uwagę jest możliwość swobodnego wyjazdu do innego miejsca pracy w Rosji czy Kazachstanie lub powrót do domu. Ze względu na działania wojenne część Tadżyków była zmuszona pozostać z rosyjskimi oddziałami, nie mogąc równocześnie wykonywać pracy. Niektórzy spędzili w takich frontowych warunkach nawet trzy miesiące, nie zarabiając, za to ryzykując życiem.

Oprócz problemów z zakwaterowaniem coraz większe wzburzenie budzi kwestia wynagrodzeń. To, że są one zwykle mniejsze od obiecywanych stało się normą, ale często pieniądze przychodzą z coraz większym opóźnieniem i rośnie też liczba sytuacji, gdy wypłaty w ogóle się nie pojawiają. Wśród migrantów są jednak też osoby zadowolone z warunków pracy, zarabiające nawet czterokrotność stawek płaconych w Rosji i które warunki zakwaterowania i wyżywienia uznają za zadowalające. Migranci są zatrudniani głównie przy pracach remontowych w zniszczonych wojną ośrodkach miejskich, które Rosjanom udało się opanować.

Niepewny status prawny zagranicznych pracowników na terenach okupowanych

Pomimo silnej rosyjskiej akcji propagandowej i stosowania mieszanej metody obietnic i gróźb (np. deportacja) nieliczni migranci decydują się na pracę na terytoriach okupowanych. Dla przykładu w 2018 liczbę kirgiskich pracowników sezonowych w Rosji szacowano na 650-700 tys., a tadżyckich w 2021 na ok. 1,6 mln. Natomiast ich liczba na w Mariupolu jest liczona zaledwie w setkach.

Wydaje się więc, że i tę akcję Kreml będzie musiał po cichu dopisać do niekończącej się listy porażek. Zwłaszcza że coraz głośniejsza jest sprawa niepewnego statusu prawnego tych pracowników w związku z pracą na rzecz okupanta na obszarach objętych nielegalną aneksją. A to w warunkach wojennych, jak ostrzegają niektórzy prawnicy, w przypadku schwytania przez Ukraińców może być nawet potraktowane jako wspieranie wroga.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma