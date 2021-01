Rosja: Resort oświaty ostrzegł rodziców przed udziałem dzieci w protestach

Rosyjskie ministerstwo oświaty opublikowało w mediach społecznościowych apel do rodziców uczniów, by nie pozwolili swym dzieciom na udział w demonstracjach w obronie Aleksieja Nawalnego. Zwolennicy opozycjonisty zapowiedzieli demonstracje na sobotę.

"W ostatnich dniach w trybie masowym na rozmaitych stronach zaczęły się pojawiać apele do dzieci, by wyszły na tak zwaną +przechadzkę+ 23 stycznia. (...) Bądźcie maksymalnie czujni, interesujcie się planami swoich dzieci i uchrońcie je przed niebezpieczeństwem tego rodzaju +przechadzek+" - zaapelowało ministerstwo.

Wezwało rodziców, by ten dzień spędzili razem z dziećmi.

"Nikt nie ma prawa wciągać młodzieży w rozmaite działania polityczne i prowokacje" - dodał resort oświaty.

Prowokacji obawiają się też media niezależne. "Nowaja Gazieta" podała w piątek, że w mediach społecznościowych na tysiącach niedawno zarejestrowanych kont pojawiły się wezwania pod adresem nastolatków do udziału w sobotnich protestach. Wezwania są wyraźnie skoordynowane i możliwa jest prowokacja - ostrzegło niezależne wydanie.

Jak oceniło, jeśli np. w sobotę dojdzie do starć demonstrujących z policją i do zatrzymań osób nieletnich, to ich rodzice mogą wnosić o pociągnięcie do odpowiedzialności organizatorów protestów. Adwokat Iwan Mironow ocenił, że może wówczas dojść do spraw karnych na podstawie artykułów o masowych zamieszkach i o angażowaniu osób nieletnich do popełnienia przestępstwa.

