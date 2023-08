Rosja: Reuters: dwie osoby ranne w ukraińskim ataku dronem; wiele lotów zakłóconych

Co najmniej dwie osoby zostały ranne w poniedziałek, gdy fragmenty ukraińskiego drona zestrzelonego przez rosyjską obronę przeciwlotniczą spadły na dom w obwodzie moskiewskim; wiele lotów zostało zakłóconych – podała agencja Reutera, powołując się na władze obwodu.

Blisko 90 lotów do i z Moskwy zostało zakłóconych po tym, jak władze rosyjskie podały, że obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła jeden ukraiński dron, a drugi zniszczyła. Według rosyjskiej agencji transportu lotniczego Rosawiacja ograniczono przyloty do czterech głównych lotnisk Moskwy - Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowskij, co zakłóciło zarówno loty pasażerskie, jak i towarowe.

Agencja Reutera zauważa, że w ostatnich miesiącach coraz częściej dochodzi do ataków dronów na rosyjską stolicę, ale jest niejasne, jaki wpływ będą one miały na postrzeganie wojny przez obywateli Rosji.

Sondaże wskazują, że poparcie dla "rosyjskiej operacji wojskowej" w Ukrainie pozostaje wysokie, ok. 75 proc., choć dokładność tego rodzaju badań w Rosji budzi wątpliwości - pisze agencja.