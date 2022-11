Rosja: Reuters: pierwszy od dwóch lat pociąg z Korei Płn. do Rosji; w tle doniesienia o tajnych dostawach broni

Z Korei Północnej do Rosji w piątek wjechał pociąg, pierwszy od lat - informuje Reuters. Agencja zaznacza, że władze USA powiadomiły wcześniej, że dysponują informacją, wskazującą na tajne dostawy broni z Korei Północnej do Rosji.

"Pociąg przekroczył granicę pomiędzy Koreą Północną i Rosją w piątek, dwa dni po tym, gdy USA powiadomiły, że dysponują informacją wskazującą, że Pjongjang w tajemnicy dostarcza Rosji pociski artyleryjskie dla wojny z Ukrainą" - napisał w sobotę Reuters, powołując się na think tank 38 North, monitorujący sytuację w Korei Północnej.

Waszyngtoński think tank zaznaczył, że jest to pierwszy pociąg, który wjechał do Rosji z tego kraju "od kilku lat". Informacje oparte są o zdjęcia satelitarne. Granica Korei Północnej z Rosją, jak wskazano, została zamknięta w lutym 2020 r. podczas pandemii koronawirusa.

"Ustalenie przeznaczenia pociągu na podstawie zdjęć jest niemożliwe, ale do przekroczenia granicy doszło w chwili, gdy pojawiły się doniesienia o sprzedaży broni z Korei Północnej do Rosji" - zaznaczył ośrodek 38 North. Wskazano również, że ma to miejsce w sytuacji, gdy spodziewane jest wznowienie handlu pomiędzy tymi dwoma krajami.

Biały Dom - pisze Reuters - w środę powiadomił, że ma informacje wskazujące na to, że Pjongjang tajnie przekazuje Rosji "znaczną" liczbę pocisków artyleryjskich dla wojny z Ukrainą. Według tych informacji, Korea Północna zamierza dostarczyć broń przez kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Agencja przytacza też wrześniowe oświadczenie Pjongjangu, że nie dostarczał i nie zamierza dostarczać broni do Rosji.

W środę strona rosyjska informowała, że do Korei wysłano pierwszy od czasów pandemii pociąg z Rosji. W trzech wagonach specjalnych, według komunikatu kolei, przewieziono 30 kłusaków orłowskich - rasowych koni, hodowanych w Rosji.

