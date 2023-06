Rosja: Reuters: proukraińskie grupy zbrojne oświadczyły, że wzięły do niewoli dwóch Rosjan

Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) i Legion Wolność Rosji (LSR), deklarujące walkę po stronie Ukrainy, oświadczyły w niedzielę, że wzięły do niewoli dwóch żołnierzy rosyjskich - podała agencja Reutera, powołując się na komunikat tych grup na serwisie Telegram.

W oświadczeniu zaproponowały one wymianę jeńców, wzywając szefa rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa, by odbyło się to podczas osobistego spotkania z nim. Reuters zastrzega, że nie może zweryfikować doniesień o wzięciu jeńców.

RDK i LSR przyznały się do akcji zbrojnych na przełomie maja i czerwca br. na terenie rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Grupy podają, że w ich szeregach walczą obywatele Rosji, którzy w wojnie na Ukrainie wybrali stronę Kijowa.