Rosja: Rewizje u aktywistów przed niedzielnymi wyborami lokalnymi

Funkcjonariusze rosyjskich struktur siłowych przeprowadzają w środę w trzech miastach rewizje u aktywistów projektu Zjednoczeni Demokraci, który wspiera kandydatów w niedzielnych wyborach lokalnych. Rewizje trwają też w biurze opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja.

We Władimirze funkcjonariusze prowadzą rewizje u koordynatorów Zjednoczonych Demokratów, Aleksandry Romanowej i Andrieja Siergiejewa. Przeszukania trwają też u Ilji Kosygina, który jest kandydatem do Dumy Miejskiej we Władimirze w niedzielnych wyborach.

Niezależna "Nowaja Gazieta" informuje o rewizjach u koordynatora Zjednoczonych Demokratów w obwodzie iwanowskim Nikołaja Dzjaczkowa oraz u dwojga kandydatów, Iriny Malcewej i Andrieja Siergiejewa.

Funkcjonariusze przyszli do kandydatki w wyborach lokalnych w Tatarstanie Iriny Nikiforowej. W Kazaniu, głównym mieście tej republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, trwa rewizja w mieszkaniu wynajmowanym przez Andrieja Dawydowa pracującego dla Zjednoczonych Demokratów. Jego samego nie ma obecnie w mieście.

Przedstawicielka Otwartej Rosji Anastazja Burakowa poinformowała, że przeszukania w biurze ruchu w Moskwie są powiązane ze śledztwem dotyczącym nieistniejącego już koncernu Jukos.

Zjednoczeni Demokraci to projekt opozycji antykremlowskiej wsparty przez byłego szefa koncernu Jukos i założyciela Otwartej Rosji Michaiła Chodorkowskiego. Celem tego projektu jest wsparcie kandydatów na radnych miejskich, startujących w niedzielnych wyborach. W obwodach iwanowskim, nowogrodzkim, władimirskim i w Tatarstanie zarejestrowanych zostało ponad 500 kandydatów, którzy walczą o mandaty radnych. Opozycja ma nadzieję, że mandaty uzyska co najmniej jedna trzecia tych kandydatów.

Zdaniem Anastazji Burakowej wszystkie rewizje związane są właśnie z wyborami 13 września. "Władze są bardzo zdenerwowane tym, że przy pomocy naszego projektu Zjednoczeni Demokraci startuje 500 niezależnych kandydatów" - powiedziała Burakowa "Nowej Gaziecie". Jak dodała, rewizje są "nielogiczne" w momencie, gdy nazwiska kandydatów znajdują się już na kartach do głosowania.

Niezależny portal MBCh poinformował, że do jego redakcji w Moskwie również przyszli w środę funkcjonariusze, którzy przedstawili się jako pracownicy zarządu bezpieczeństwa gospodarczego. Portal MBCh również powiązany jest z Chodorkowskim. Rewizje w obu biurach w Moskwie funkcjonariusze służb siłowych przeprowadzili również na początku lipca. 5 września rewizje przeprowadzono w biurze Otwartej Rosji w Petersburgu.

13 września w ponad 80 podmiotach Federacji Rosyjskiej odbędą się wybory regionalne i lokalne różnego szczebla, organizowane w ustawowym wspólnym dniu głosowania. W 22 podmiotach FR przebiegać będą wybory radnych miejskich. Przed wspólnym dniem głosowania zorganizowane zostanie dwudniowe głosowanie przedterminowe, 11-12 września.

Z Moskwy Anna Wróbel