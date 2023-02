Rosja: Rockman Jurij Szewczuk opublikował teledysk z antywojenną piosenką "Ojczyzno, wracaj do domu"

Rosyjski muzyk rockowy Jurij Szewczuk, znany ze sprzeciwu wobec wojny Rosji z Ukrainą opublikował teledysk z piosenką, w której wzywa swój kraj do zaprzestania działań wojennych - podało w niedzielę niezależne Radio Swoboda.

"Nie trać rozumu - to nie twoja wojna" - wzywa słuchaczy Szewczuk, weteran rosyjskiego rocka i lider legendarnej grupy DDT.

Wiersz zatytułowany "Ojczyzno, wracaj do domu", w którym artysta wzywa swój kraj do zaprzestania działań wojennych i zajęcia się własnymi sprawami, powstał latem 2022 roku. Gdy zbliżała się rocznica inwazji, trwającej od 24 lutego 2022 roku, Szewczuk skomponował muzykę do tekstu i nagrał utwór.

Rockman znany jest z pacyfistycznych poglądów. Wielokrotnie wypowiadał się przeciwko obecnej wojnie z Ukrainą, a wcześniej - przeciwko konfliktowi z Gruzją i wojnie czeczeńskiej.

W sierpniu ubiegłego roku rosyjski sąd skazał Szewczuka na grzywnę za antywojenny apel do publiczności podczas koncertu.

18 maja 2022 roku podczas koncertu w Ufie artysta nawiązał do wojny na Ukrainie: "Teraz na Ukrainie zabijani są ludzie. Po co giną tam nasi chłopcy? Jaki jest cel, przyjaciele? Młodzież Rosji i Ukrainie znowu ginie. Giną starcy, kobiety i dzieci - w imię jakichś napoleońskich planów naszego kolejnego Cezara, tak?" - mówił muzyk. Dodał następnie: "Przyjaciele, ojczyzna to nie dupa prezydenta, którą trzeba ciągle całować. Ojczyzna - to biedna babcia na dworcu sprzedająca kartofle. To jest ojczyzna!".

Artysta założył zespół DDT w roku 1980, w czasach ZSRR, i już wówczas miewał problemy z władzą z powodu tekstów krytycznych wobec niej i wobec ustroju komunistycznego. Obiekty, w których koncertował, zawsze były szczelnie wypełnione publicznością.