Rosja: Rosja wydala łącznie 36 holenderskich i belgijskich dyplomatów

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji poinformowało we wtorek o wydaleniu 15 holenderskich i 21 belgijskich dyplomatów w odpowiedzi na podobne działania Hagi i Brukseli wobec dyplomatów rosyjskich. Pracownicy ambasad i konsulatów obu krajów mają opuścić Moskwę do 3 maja.

Do MSZ wezwano również ambasadora Luksemburga, którego poinformowano, że uznanie jednego z rosyjskich dyplomatów z placówki w Luksemburgu za persona non grata było "nieuzasadnionym i nieprzyjaznym gestem". Przekazano, że Moskwa pozostawia sobie prawo do zastosowania podobnych kroków zgodnie z zasadą wzajemności.