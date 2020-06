Rosja: "Rossijskaja Gazieta": Polskę czeka ostra kampania przedwyborcza

Polaków czeka druga tura wyborów prezydenckich i bardzo ostra kampania przedwyborcza - ocenia rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta", komentując wyniki sondaży exit polls w Polsce. Zdaniem "RG" nikt nie podejmuje się przewidzieć wyników drugiej tury.

"Polaków czeka druga tura, w której urzędujący prezydent (Andrzej Duda) spotka się z urzędującym prezydentem Warszawy (Rafałem Trzaskowskim). I właśnie rezultatu tego pojedynku nikt nie podejmuje się przewidzieć" - ocenia "RG" w komentarzu w niedzielę na stronie internetowej. Dziennik powołuje się na fakt, że pod koniec czerwca "wyniki sondaży pokazywały, że szanse Dudy i Trzaskowskiego w drugiej turze są mniej więcej równe".

A to znaczy - dodaje "RG" - "że Polaków czeka nadzwyczaj ostra kampania przedwyborcza".

Gazeta ocenia, że w niedzielnych wyborach w Polsce "niezwykłe było wszystko", m.in. dlatego, że "była to druga próba ich przeprowadzania" i że po raz pierwszy Polacy mogli zagłosować zarówno osobiście, jak i korespondencyjnie.

"Ostra walka przedwyborcza doprowadziła do niezwykłej mobilizacji elektoratu" - zaznacza dziennik, przytaczając dane o frekwencji.

"Jedyne, co nie było dla nikogo nieoczekiwane, to wyniki wyborów - jak przewidziały sondaże opinii publicznej, Andrzejowi Dudzie, który uzyskał najwięcej głosów, zabrakło niewielu procentów do zwycięstwa w pierwszej turze" - relacjonuje "Rossijskaja Gazieta".

Z Moskwy Anna Wróbel