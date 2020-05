Rosja rozpoczyna kolejne dni wolne, po których chce powoli znosić ograniczenia

W Rosji rozpoczynają się w piątek kolejne, dodatkowe dni wolne od pracy ogłoszone z powodu pandemii koronawirusa i połączone ze świętami państwowymi. Po 12 maja kraj planuje stopniowe znoszenie ograniczeń, mając nadzieję na spadek liczby infekcji.

Dni wolne od pracy trwają już od ponad miesiąca i nadal w Rosji działają jedynie kluczowe przedsiębiorstwa, apteki, placówki medyczne i sklepy spożywcze. W większości regionów Federacji Rosyjskiej obowiązują wymogi samoizolacji i mieszkańcy mogą wychodzić z domów tylko w niezbędnych przypadkach. W Moskwie i niektórych innych regionach przy poruszaniu się po mieście autem obowiązują przepustki.

Stopniowe znoszenie ograniczeń, którego plan rząd ma przedstawić do 5 maja, może zacząć się od 12 maja. Najpierw władze pozwolą na "niewielkie spacery, z udziałem dwóch-trzech osób, poranny jogging, ćwiczenia fizyczne na zewnątrz, spacery z dziećmi, ale w ograniczonej grupie ludzi i z zachowaniem dystansu" - zapowiedziała w piątek Anna Popowa, szefowa państwowego urzędu sanitarnego Rospotriebnadzor.

Wszystko jednak zależy od spowolnienia tempa zakażeń. "Pierwszym warunkiem jest stopniowy spadek liczby nowych przypadków. Najbliższe dwa tygodnie są teraz kluczowe dla zakończenia rozprzestrzeniania się wirusa (...) i abyśmy mogli powiedzieć, że teraz można zastanowić się, jakie ograniczenia można złagodzić" - oceniła w czwartek przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia w Rosji Melita Vujnović. Jej zdaniem 12 maja jako data początku tego procesu jest "logicznym terminem".

Są też dwa inne kryteria, które pozwolą na cofanie ograniczeń: obecność w szpitalach wolnych miejsc dla pacjentów z Covid-19 i rozszerzanie zasięgu testów pozwalających wykryć infekcję - zapowiedziała w sobotę Popowa.

Zarządzone dni wolne w maju nakładają się na tradycyjny długi weekend związany z dwoma świętami państwowymi: 1 maja i 9 maja. Zwykle wielu Rosjan w tym czasie nie pracuje; są to dni masowych wyjazdów na dacze i odpoczynku. W warunkach pandemii władze nie zakazały wyjazdów, ale nalegają, by na dacze jechać samochodami, a nie pociągami czy autobusami podmiejskimi. Sytuacja różni się zależnie od regionu i na przykład w Petersburgu podróż na daczę przebiega pod ścisłą kontrolą. Wszystkie zakupy wyjeżdżający musi zrobić wcześniej w mieście, podczas podróży nie może się zatrzymywać i musi mieć przy sobie dokumenty potwierdzające prawo pobytu na daczy - np. dowód własności bądź umowę wynajmu.

Władze obawiają się, by pod pretekstem wyjazdów Rosjanie nie gromadzili się na spacerach, wspólnym grillowaniu i wędkowaniu. Przekonują, że rezygnowanie z ograniczeń cofnie kraj do punktu wyjścia w walce z pandemią.

Władze Moskwy zapowiedziały wysłanie na ulice od 1 maja dodatkowych patroli. Zwykle wychodzi na miasto 9 tysięcy funkcjonariuszy gwardii narodowej (Rosgwardii), teraz będzie ich 13 tysięcy.

O pozostanie w domach i przestrzeganie ograniczeń zaapelował do obywateli premier Michaił Miszustin, który w piątek wieczorem poinformował, że jest zakażony koronawirusem. "Przed nami są święta majowe (..). Proszę, by wszyscy pamiętali, że dziś od dyscypliny i woli każdego z nas zależy termin, w którym kraj będzie mógł wrócić do pełnego życia" - powiedział.

Według danych z czwartku w Rosji odnotowano dotąd ponad 100 tysięcy zakażeń koronawirusem i ponad 1000 zgonów.

Z Moskwy Anna Wróbel