Rosja: Rozpoczyna się tydzień rekordowych upałów

Wyjątkowo upalny tydzień czeka mieszkańców centralnej Rosji; w Moskwie temperatura będzie wahać się od 33 do 36 stopni Celsjusza. Upały mogą być największe od ponad 100 lat. Meteorolodzy prognozują także rekordy maksymalnych temperatur na wschodzie kraju.

Urząd Rospotriebnadzor, zajmujący się ochroną konsumentów i kwestiami sanitarnymi, zalecił skrócenie czasu pracy. Jeśli temperatura w miejscu pracy sięgnęła 28,5 stopnia C pracownicy powinni pójść godzinę wcześniej do domu. O dwie godziny można skrócić dzień pracy, jeśli termometr w biurze pokazuje 29 stopni. Przy temperaturze powyżej 30,5 stopnia zalecany jest dzień pracy krótszy o cztery godziny.

Osobne zalecenia urząd wydał dla osób, które pracują na zewnątrz.

Od kilku dni meteorolodzy ostrzegają, że do Moskwy zbliżają się ponad 30-stopniowe upały. W poniedziałek w stolicy Rosji oczekiwana jest temperatura od 31 do 33 stopni. W wtorek będzie jeszcze goręcej - od 33 do 35 stopni. Przez kolejne trzy dni termometry będą pokazywać od 34 do 36 stopni. Ośrodek meteorologiczny Fobos spodziewa się, że pobity zostanie rekord upałów z 1901 roku, czyli 34,7 stopnia Celsjusza.

Prognozowane na ten tydzień temperatury przekraczają normę przyjętą dla czerwca o 13-15 stopni. Władze Moskwy zapowiedziały, że na ulice wyjadą polewaczki, które będą zraszać asfalt co trzy godziny.

Upały już dotarły bądź dotrą w najbliższych dniach do innych regionów Federacji Rosyjskiej. Do 34 stopni Celsjusza ma wzrosnąć we wtorek temperatura w Kaliningradzie. W Petersburgu i obwodzie leningradzkim, w obwodzie pskowskim i w graniczącej z Finlandią Karelii termometry pokażą od 33-36 stopni. Już teraz temperatury przekraczają tam normę o 7-10 stopni.

Wysokie temperatury prognozowane są też dla Powołża. Jeszcze cieplej będzie w południowych regionach Federacji Rosyjskiej: w obwodzie astrachańskim i Kraju Krasnodarskim - 36 stopni. Na Kaukazie Północnym temperatury wzrosną aż do 37 stopni.

Centrum meteorologiczne Meteo prognozuje, że na wschodzie Rosji padnie w czerwcu ponad 100 rekordów maksymalnych temperatur.

Z Moskwy Anna Wróbel