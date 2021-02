Rosja: Rozprawę w sprawie wyroku na Nawalnego przeniesiono do innego sądu

Posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja o ewentualnym "odwieszeniu" wyroku 3,5 roku kolonii karnej wobec Aleksieja Nawalnego odbędzie się we wtorek w Moskiewskim Sądzie Miejskim, zamiast w sądzie rejonowym. Powodem jest duże zainteresowanie mediów.

Rzeczniczka Moskiewskiego Sądu Miejskiego Uljana Sołopowa powiedziała w poniedziałek, że powodem zmiany miejsca jest duża liczba wniosków o akredytację złożonych przez dziennikarzy.

Nawalny będzie uczestniczył w rozprawie osobiście; zostanie przywieziony do sądu z aresztu śledczego - zapowiedziała rzeczniczka.

Sąd zacznie 2 lutego rozpatrywać wniosek Federalnej Służby Więziennej (FSIN) o zamianę wyroku w zawieszeniu na bezwzględne wykonanie kary. Jeśli taka decyzja zapadnie, Nawalny będzie musiał odbyć wyrok w kolonii karnej.

Chodzi jednak o wyrok z 2014 roku, z okresem próby, który wygasł pod koniec roku 2020, dlatego wielu prawników ma poważne wątpliwości wobec tej procedury.

FSIN utrzymuje, że Nawalny naruszył warunki okresu próby, bo nie dopełnił obowiązku meldowania się służbom więziennym. Powinien był to robić w wyznaczone dni nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, jednak nie stawił się - według FSIN - co najmniej sześć razy w zeszłym roku, zanim w sierpniu padł ofiarą otrucia. Służby zapewniają, że uwzględniły fakt, że później opozycjonista przechodził leczenie i rehabilitację w Niemczech.

Adwokaci Nawalnego wyjaśniają, że służby wyznaczały Nawalnemu inne terminy niż przewidywała decyzja sądu. W czasie, gdy Nawalny przebywał w Niemczech służby więzienne kierowały korespondencję na jego adres w Moskwie. Pod koniec grudnia 2020 r. FSIN zażądała, by Nawalny, który był jeszcze w Niemczech, stawił się w Moskwie następnego dnia.

Możliwość "odwieszenia" wyroku zwykle pojawia się wtedy, gdy osoba skazana w zawieszeniu w trakcie okresu próby popełni poważne przestępstwo. Wchodzi w grę także wtedy, gdy skazany nie wypłacił odszkodowań lub grzywien, na które był skazany bądź systematycznie był karany za wykroczenia administracyjne.

Rosyjski adwokat Ałchas Abgadżawa powiedział portalowi RBK, że nie zna ani jednego przypadku, gdy niestawienie się skazanego na wymaganą kontrolę do organów FSIN było podstawą do zamiany kary w zawieszeniu na faktyczne pozbawienie wolności. "Może być to maksymalnie podstawa do przedłużenia okresu próby" - powiedział Abgadżawa, zastrzegając, że nie zna akt sprawy Nawalnego.

W 2014 roku Nawalny został skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. W tym procesie współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbył wyrok w kolonii karnej. Obaj nie przyznawali się do winy.

Z Moskwy Anna Wróbel