Rosja: Rząd nakazał zamknięcie sanatoriów i kurortów

Premier Rosji Michaił Miszustin polecił w piątek, by sanatoria i kurorty przestały przyjmować gości od 28 marca do 1 czerwca br. Premier zaapelował do władz regionów, by zaleciły ograniczanie wyjazdów turystycznych po kraju.

Jak głosi komunikat rządu, domy wypoczynkowe i sanatoria mają wstrzymać przyjmowanie gości i rezerwowanie miejsc. Działalność mają też zawiesić "obiekty wypoczynku masowego znajdujące się w kurortach", obozy dla dzieci i pensjonaty, a także trasy narciarskie.

Rozporządzenie rządu głosi też, by do 5 kwietnia przerwały pracę zakłady żywienia zbiorowego.

Zakazy nie dotyczą osób, które odbywają delegacje służbowe.