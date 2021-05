Rosja: Rządząca partia Jedna Rosja będzie wspierać Związek Ochotników Donbasu

Rosyjska partia rządząca, Jedna Rosja, podpisała umowę o współpracy ze Związkiem Ochotników Donbasu (SDD), organizacją utworzoną przez jednego z liderów donieckich separatystów Aleksandra Borodaja. Sam Borodaj będzie być może kandydował do parlamentu Rosji.

Umowę podpisano w poniedziałek; w imieniu Jednej Rosji uczynił to sekretarz rady generalnej partii Andriej Turczak. "Chcemy otworzyć drzwi do tego, by przedstawiciele SDD mogli być reprezentowani na przeróżnych szczeblach" - zadeklarował. Wymienił kolejne szczeble takiej reprezentacji - od rad wiejskich aż do "parlamentów regionalnych i Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji-PAP)".

Na swojej stronie internetowej Jedna Rosja podała, że umowa o współpracy zakłada udział członków SDD we wstępnych prawyborach partyjnych w Jednej Rosji, służących selekcji kandydatów na jesienne wybory do Dumy Państwowej.

Wcześniej rosyjski dziennik "Kommiersant" podawał, że Borodaj może wziąć udział w tych wyborach z ramienia Jednej Rosji, startując w obwodzie rostowskim - regionie graniczącym z Ukrainą.

W 2014 roku Borodaj przez krótki czas stał na czele struktury powołanej przez separatystów z Doniecka - Donieckiej Republiki Ludowej; nadano mu stanowisko premiera. Celem Związku Ochotników Donbasu jest według Borodaja "ochrona interesów Rosjan walczących na Ukrainie po stronie separatystów".

Niedawno MSW Rosji informowało, że ponad 530 tysięcy mieszkańców Donbasu, żyjących na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, otrzymało w ciągu ostatnich dwóch lat obywatelstwo Rosji. Mają oni teraz prawo do głosowania w wyborach do parlamentu.

Z Moskwy Anna Wróbel