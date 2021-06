Rosja: Rzeczniczka MSZ: czescy politycy potwierdzają status "kraju nieprzyjaznego"

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oceniła w poniedziałek, że czescy politycy potwierdzają swoimi działaniami status Czech jako "kraju nieprzyjaznego" wobec Rosji. W ten sposób skomentowała wysunięte przez Pragę pod adresem Moskwy żądanie odszkodowania za szkody spowodowane eksplozją w Vrbieticach w 2014 r.

"Nie można już pojąć, co się dzieje w głowach polityków czeskich, którzy nie pierwszy miesiąc wymyślają, jak by tu jeszcze pogorszyć stosunki dwustronne" - napisała Zacharowa na swoim kanale w komunikatorze Telegram. Dodała następnie, że Czesi "sami siebie wpisali na listę krajów nieprzyjaznych" wobec Rosji i "potwierdzają ten status" poprzez - jak to ujęła - "dziwaczne" działania i deklaracje.

Ambasador Federacji Rosji w Pradze otrzymał w poniedziałek notę dyplomatyczną z żądaniem odszkodowania za szkody spowodowane eksplozją w Vrbieticach w 2014 r. Czeskie służby są zdania, że wybuch w tamtejszym składzie amunicji spowodowali agencji rosyjskiego wywiadu. W nocie wezwano Rosję do negocjacji.

23 kwietnia prezydent Władimir Putin podpisał dekret o odpowiedzi Rosji na "nieprzyjazne działania innych państw", który ogranicza możliwość zatrudniania przez ambasady i konsulaty takich krajów obywateli Rosji. Putin polecił, by listę "nieprzyjaznych" krajów określił rząd. 14 maja rząd Rosji zatwierdził listę, na której znalazły się dwa państwa: Czechy i Stany Zjednoczone.

Z Moskwy Anna Wróbel