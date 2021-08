Rosja: Rzeczniczka Nawalnego skazana na 1,5 roku ograniczenia wolności

Sąd w Moskwie skazał w poniedziałek na półtora roku ograniczenia wolności Kirę Jarmysz, rzeczniczkę opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Sąd uznał, że Jarmysz zachęcała do naruszenia przepisów przeciwepidemicznych na protestach w obronie Nawalnego.

Ograniczenie wolności oznacza, że Jarmysz będzie mogła opuszczać miejsce stałego zamieszkania tylko za uprzednim powiadomieniem. Nie będzie jej wolno wyjeżdżać poza granice obwodu moskiewskiego. Rzeczniczka Nawalnego ma też zakaz udziału w zgromadzeniach masowych. Takich ograniczeń domagała się prokuratura, choć na dłuższy okres - dwa lata, a nie półtora roku.

Prokuratura żądała też, by Jarmysz pozostała w areszcie domowym do czasu uprawomocnienia się wyroku. Sąd nakazał jednak zwolnienie opozycjonistki z aresztu domowego.

Jarmysz jest kolejną osobą z otoczenia Nawalnego skazaną na podstawie przepisów sanitarnych w związku z demonstracjami w obronie aresztowanego opozycjonisty. Sąd uznał, że Jarmysz, wzywając do udziału w proteście w Moskwie 23 stycznia br., zachęcała do łamania tych przepisów. Śledczy twierdzą, że w odpowiedzi na apel w centrum Moskwy pojawili się ludzie zakażeni koronawirusem, co stworzyło ryzyko "masowych zachorowań".

Wcześniej sąd skazał na podstawie takich samych zarzutów dwoje współpracowników Nawalnego: Lubow Sobol i Nikołaja Laskina. Otrzymali oni odpowiednio karę półtora roku oraz jednego roku ograniczenia wolności. Brat opozycjonisty Oleg Nawalny został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Z Moskwy Anna Wróbel